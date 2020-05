Lista la industria minera y automotriz

Alerta la COPARMEX de alza delictiva

+Desmiente la CFE que tenga pandemia



Ante el reinicio de actividades tras la pandemia del COVID-19, la industria minera esta lista, y le será relativamente fácil el cumplimiento de los protocolos sanitarios anunciados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que operan con estos cuidados, y sólo esperan que sea ratificado el permiso de reactivación, sostuvo Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y dirigente de la Federación de Trabajadores de Sonora.

Destacó que la mayor parte de las empresas mineras están en condiciones de arrancar, una vez que demuestren que cumplen los protocolos, porque se empezaron a preparar activamente desde que se anunció que la minería es un sector esencial.

’Apreciamos esa medida, es una buena noticia, y cumpliremos puntualmente con esa determinación y lo que conlleva la posibilidad de que los vecinos o trabajadores puedan hacer denuncias, en donde no se cumpla’, estableció el líder sindical cetemista.

Explicó que la minería siempre ha contado con adecuados mecanismos de seguridad, como el uso de cascos, gafas, uniformes y otros equipos, y se respeta la sana distancia.

Los protocolos son un signo positivo de permitir a las compañías mineras reiniciar operaciones de hoy en adelante, una vez que adopten y validen los protocolos propuestos.

’Las revisiones aleatorias a las empresas, que se realizarán, son un mensaje de que las autoridades estarán pendientes de que la industria minera pueda cumplir cabalmente con ese protocolo y que se reactive en beneficio de todos’, destacó Villarreal.

En el caso concreto de los trabajadores, estos mejorarán su situación económica, porque volverán a recibir ingresos adicionales, como bonos, horas extras y otras percepciones complementarias, que no han podido obtener durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Por su parte el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Puebla, Leobardo Soto Martínez, respaldó el retorno gradual de la industria automotriz y de autopartes a las actividades laborales a fin de que se reactive la economía del estado, con la confianza de que las empresas asuman la responsabilidad de aplicar medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.

Dijo que la organización cetemista, que representa a 20 mil trabajadores de 32 empresas del sector autopartes, mantiene reuniones con directivos de capital nacional y extranjero en protocolos de salud para que el retorno de actividades se haga bajo los lineamientos de las autoridades sanitarias.

Después de que el gobernador Miguel Barbosa reiteró su desacuerdo en reanudar actividades de la industria automotriz porque Puebla está en la ’cresta’ de contagios de coronavirus, Soto Martínez afirmó que este sector productivo está preparado para reanudar labores, toda vez que se aplican protocolos de primer nivel en la industria automotriz.

COPARMEX CDMX PROTEGE A SUS AFILIADOS CON LA APP BOTÓN DE PÁNICO PSA

Debido a significativas alertas de que los índices de delincuencia podrían continuar su incremento debido a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, la liberación de presos y la famosa puerta giratoria, COPARMEX CDMX realizó un convenio de colaboración con la empresa TI Latina, mediante el cual sus empresarios tendrán acceso de manera gratuita a la aplicación Personal Security Assistant (PSA), que les permitirá obtener asistencia individualizada como guía, asesoría y vinculación eficiente con las autoridades de seguridad pública en caso de ser objeto, ellos o sus empresas, de algún acto delincuencial.

Luego de ofrecer datos de tres diferentes fuentes de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Seguridad de la COPARMEX CDMX, capitán retirado Salvador López, dijo que los índices delictivos ’no sólo no han disminuido con respecto a los meses previos a la presente continencia sanitaria, sino que se han mantenido a pesar del confinamiento voluntario aplicado por las autoridades’, lo que indica por sentido común que el delito ha aumentado.

Por el cierre de escuelas, restaurantes y centros nocturnos de diverso giro, los delincuentes podrían estar buscando otras fuentes de ingreso, lo que ya se comienza a notar en el aumento de la extorsión telefónica y podría también incrementar los delitos de derecho de piso y secuestro, agregó.

Es evidente que los empresarios estamos preocupados por el aumento en los índices de delincuencia y por ello, como un blindaje a los empresarios socios de COPARMEX, se generó una alianza con la empresa TI LATINA, experta en seguridad personal, para que cuenten con la aplicación con botón de pánico atendido por un Centro de Emergencias con enlace directos con autoridades y C5’s en toda la República Mexicana, terció Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME).

De acuerdo con la exposición ofrecida por Antonio Castro Arduni, CEO de TI Latina, la aplicación PSA, es un servicio de asesoría en seguridad para las situaciones de emergencia que requieren de acciones inmediatas, el cual consiste en un Botón de Pánico que permite a los usuarios comunicar situaciones críticas, para ser atendidos de inmediato desde el Centro de Reacción (CREA), que tiene vinculación inmediata con seguridad pública, asistencia médica y, en general, asesoría en situaciones de riesgo, pues el CREA permanece en coordinación constante con las autoridades para canalizar los eventos que probablemente constituyan un delito.

Castro Arduni dijo que esta aplicación también se convierte en un filtro que ayuda a las autoridades de la seguridad pública, porque al gestionar una alerta, desde PSA pueden determinar si es una alerta real, verificada y que se debe actuar de inmediato, ya que normalmente se reciben en los teléfonos de emergencia cientos de llamadas diarias que generalmente carecen de información para poder actuar.

El alcance inicial esperado es de 500 y hasta mil empresarios en una primera etapa, expresó el presidente de ASUME, Armando Zúñiga Salinas……

NO HAY PANDEMIA ENTRE TRABAJADORES DE LA CFE

La CFE se dirigió a la Opinión Publica para desmentir que entre sus trabajadores se habían contagiado y que al respecto circulan falsas versiones periodísticas que señalan que en CFE hay un alto número de casos de COVID-19, ante lo cual manifestamos lo siguiente:

La CFE realiza actividades esenciales para el suministro de energía eléctrica en todo el país, tenemos la instrucción del presidente de la República y el compromiso social de no detener la operación de nuestros servicios, con la finalidad de salvaguardar las actividades que se desarrollan en el sector salud y de los mexicanos que permanecen en sus hogares.

Al día siguiente de que la Secretaría de Salud estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo del presente año, la CFE implementó medidas para que los titulares de cada unidad en todo el país, permitieran que el personal con factores de riesgo de salud y adultos mayores, realizaran actividades a distancia en su hogar o en una modalidad mixta, en ésta última el personal solo acude por períodos cortos a su centro de trabajo y continúan laborando desde su hogar. Como se ha reportado puntualmente en nuestros comunicados de prensa, la tendencia mostrada es que se ha facilitado que el personal labore a distancia, pasando de 20,184 a 24,673 lo que representa un aumento del 22% en el período y el 29% de nuestro personal en activo.

Dichas versiones afirman que entre CFE y Pemex suman 5,332 casos sospechosos. De acuerdo con el reporte de la CFE del 11 de mayo tenemos 153 casos, lo que representa el 3% de la cifra referida. Adicionalmente, es importante precisar que los casos sospechosos que se reportan semanalmente, incluyen a personal que tuvo algún contacto con trabajadores contagiados, pero que no necesariamente presentan algún tipo de síntoma, por lo que de manera preventiva se envían a aislamiento para romper con la cadena de transmisión del COVID-19.

Los 153 casos sospechosos reportados representan el 0.2 por ciento de la plantilla en activo al 11 de mayo, es decir, los casos no alcanzan ni el 1% del personal de la CFE.

En relación con la información de los casos confirmados, de los 1,120 que señalan, únicamente el 6% corresponden a la CFE (172 personas), y representa el 0.1% de la plantilla del personal en funciones.

Es grave comparar casos que se han generado a nivel nacional con casos de municipios y alcaldías en específico, sin embargo, aún partiendo de la misma premisa errónea, los casos confirmados a nivel nacional de la CFE en relación con los 1,054 de la Alcaldía de Tlalpan, representan el 6.8%, y el 7.6% en el caso del municipio de Benito Juárez; situación que de ninguna manera permite afirmar que sea mucho más riesgoso laborar en la CFE que en las alcaldías y municipios seleccionados por las notas malintencionadas.

En la CFE seguiremos trabajando de manera ininterrumpida para mantener el suministro del servicio eléctrico. La información tendenciosa no reconoce el gran compromiso mostrado por nuestros trabajadores en esta contingencia, quienes trabajan día y noche para que el sector salud y otras áreas estratégicas del país no interrumpan sus actividades, y que las familias que permanecen en sus hogares cuenten con el servicio de energía eléctrica…..

([email protected])