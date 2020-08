Lista la solicitud de declaratoria de desastre en municipios de Guerrero por daños de "Hernán"

El Gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció a los titulares de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero por las acciones realizadas para atender a las poblaciones afectadas por el paso de la tormenta tropical "Hernán", así como por los acuerdos alcanzados en el Municipio de Cuetzala del Progreso, para lograr un pacto de no agresión entre las comunidades, la instalación de la Guardia Nacional en Apetlanca, el Ejército Mexicano en Tianquizolco y la Policía Estatal en el crucero de Los Sauces en municipio de Teloloapan, logrando el reestablecimiento de la seguridad en esa zona.



El subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, informó que por instrucciones del Gobernador Héctor Astudillo, se llevó a cabo una mesa de trabajo en Apetlanca el pasado jueves con la Alcaldesa, comisarios de distintas comunidades, entre ellas de Apetlanca, así como representas de la Guardia Nacional, donde también se comprometieron a que los policías comunitarios no saldrán a realizar actividades fuera de sus comunidades, no portarán armas de uso exclusivo del Ejército, no instalarán retenes, ni impedirán el paso de la autoridad.



"La población manifestó su total conformidad y voluntad para facilitar el trabajo de las autoridades en Apetlanca", informó Maldonado del Moral, quien agregó que gracias a los acuerdos de seguridad en Cuetzala del Progreso, su alcaldesa podrá retomar las obras públicas en esa municipalidad.



El Gobernador Héctor Astudillo, desde este puerto de Zihuatanejo de Azueta, con las autoridades civiles y militares, dieron seguimiento a los trabajos de auxilio a la población afectada por las lluvias qué ocasionó la tormenta tropical "Hernán" en Tecpan, Benito Juárez, Petatlán, Zihuatanejo, Coahuayutla, Coyuca de Benítez con el Plan DN-III del Ejército Mexicano.



"El problema esta situado en Coyuca, san Jerónimo, Tecpan y Petatlán que es la zona más afectada, el crecimiento del río por lo que vimos fue extraordinario, fue impresionante ver cómo subió el agua más de dos metros en las casas que colindan cerca del río. Hay que ayudarles y seguir con los trámites, les dimos despensas, les dimos colchonetas, pipas porque los sistemas de agua colapsaron y hay una serie de trabajo que hay que hacer y ayudar", puntualizó Astudillo Flores.



En tanto, el Secretario de Protección Civil del Estado, Marco César Mayares Salvador informó que se tiene un censo preliminar de más de 574 viviendas afectadas, sin contar las viviendas afectadas en los Municipios de Petatlán y Zihuatanejo donde se registra la mayor cantidad de daños, por lo que la cifra rebasará las mil viviendas dañadas.



Informó Mayares Salvador que su dependencia, Protección Civil del Estado de Guerrero con la anuencia del Gobernador Astudillo, ha alistado el expediente de daños para el procedimiento a la declaratoria de emergencia y desastre ante las autoridades federales.



El Gobernador Héctor Astudillo, dijo que se atiende la zona afectada con la Capaseg para reparar y dar atención al suministro de agua potable y Cicaeg para atender los caminos afectados, en tanto se revisa la situación de Coahuayutla con el Jefe de su Oficina, Alejandro Bravo Abarca.



En la semana epidemiológica número 35 en semáforo naranja, la Mesa de Coordinación Estatal revisó el panorama del Covid19 en el Estado con el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien informó que se mantiene la tendencia en ocupación de camas a la baja con 22 por ciento, es decir, solo 184 pacientes hospitalizados.



Además, la tendencia de ocurrencia de casos en el que Acapulco y Chilpancingo tienden a disminuir, así como en las defunciones en el mes de agosto en comparación con los meses anteriores, sin embargo los contagios continúan por lo que la población debe continuar con las medidas sanitarias principalmente en el uso de cubrebocas y sana distancia.



De la Peña Puntos, indicó que son diez los parámetros que se califican en el Semáforo Epidemiológico en los que Guerrero se encuentra en color naranja, sin embargo, tiene una tendencia al pasar a color amarillo, por lo que es importante detener más los contagios con la ayuda de la población.



Estuvieron en la sesión virtual el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Comandante de la Novena Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa, el Comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, el Coordinador de la Guardia Nacional, Lucio Vergara Gómez, el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández.



Así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete, el Presidente de Coparmex, Joel Moreno Temelo, el Secretario Técnico, Hermes Teodoro González, Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del Gobernador, otras autoridades civiles y militares.