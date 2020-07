Livia Brito agredió a un "paparazzi" en Cancún

Livia Brito y su novio Mariano Martínez son acusados por presuntamente agredir física y verbalmente al fotógrafo Ernesto Zepeda, los hechos habrían ocurrido este fin de semana en las playas de Cancún.



La actriz niega lo ocurrido y asegura que las pruebas que muestra Ernesto son falsas.



"Ella le dio una cachetada y su novio un golpe"



A través del portal "OMGTV", Ernesto Zepeda dio su versión de los hechos a la periodista Alejandra Elizarrarás, con el rostro visiblemente golpeado, rasguñado e hinchado, el fotógrafo expresó que la pareja llegó a atacarlo y a romperle su material de trabajo.



"Me senté en la playa y comencé a tomarles fotografías, ella se percata que les estaba tomando fotos, guarde mi equipo y llegó a gritarme y me dio una cachetada, yo me sorprendí y en cuanto me volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo… en ningún momento se detuvieron los dos comenzaron a golpearme", dijo.





Livia borró tuits

En el programa "Venga la Alegría" mostraron unos tuits que la actriz, originaria de Cuba, eliminó después de hacerse públicas las acusaciones, en los cuales se leía que estaba en las playas de Cancún.



Minutos después de borrarlo publicó otro tuit en donde asegura se encontraba en la Ciudad de México.





Un testigo confirmó que sí hubo golpes

Una huésped del hotel fue testigo de lo sucedido y también dio su versión para el medio "OMGTV en donde afirmó ver a Livia y a su pareja golpear a Ernesto y robarle sus cosas, además agregó que Mario le quitó su teléfono y le gritó "horrible" a ella, ya que presenció los hechos.



"Este tipo le quitó la cámara y le pegó con la misma, yo no alcancé a grabar nada porque cuando él se da cuenta que voy bajando me grita ’horrible’ y me arrebata mi teléfono, me dijo que no podía grabar nada sino la iba a demandar", agregó el testigo.



Ya hay una demanda



El paparazzi, Ernesto Zepeda ya levantó una demanda en contra de Livia y su novio, además fue llevado a una clínica y recibió seis puntadas en la ceja por los fuertes golpes