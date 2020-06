Llama Abelina López a acapulqueños a quedarse en casa

Como un llamado contundente para evitar más contagios y decesos por el coronavirus, la diputada federal por Morena, Abelina López Rodríguez, comentó que las familias acapulqueñas deben tomarse la enfermedad más en serio, la cual ha provocado no sólo el desplome de la economía, sino luto, dolor y miedo en todo el territorio mexicano.



López Rodríguez insistió en que en esta etapa más crítica de la contingencia, los ciudadanos no salgan a la calle, ’yo les convoco a proteger a nuestros familiares más vulnerables como son las niñas, los niños y los ancianos, pero también cuidarnos todos porque este mal no distingue entre edades ni clases sociales, sino que ataca y causa en un considerable porcentaje, hasta la muerte’, concluyó.