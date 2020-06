Llama Abril Alcalá a defender los fondos y fideicomisos del Conacyt ante su eventual discusión en la Cámara de Diputados.



• Se debe pelear que haya más dinero para ciencia, tecnología e innovación, no menos, pues coadyuvan a solucionar muchos de los problemas sociales que se viven en México, afirma.



La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) llamó a defender los fondos del Conacyt, pues es indispensable invertir en la ciencia, tecnología e innovación para solucionar muchos de los problemas sociales que se viven en México, incluidos la pobreza, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

En un comunicado, tras participar en el Parlamento Abierto sobre Fondos de Ciencia y Tecnología, Alcalá Padilla rebatió los argumentos sobre la falta de transparencia, supuestos actos de corrupción y malos manejos en los fideicomisos y los fondos Conacyt pues, dijo, se ha demostrado que son amplia y rigurosamente fiscalizados, observados y auditados.



Recalcó que cada uno de los fideicomisos tiene muchas especificidades, por lo que no se deben “meter en una sola bolsa” ni denostarlos por malos manejos, porque se ha demostrado que no es verdad.



Agregó que estos fondos no son directamente recursos fiscales, sino que en su mayor parte son recursos autogenerados que incentivan a la iniciativa privada a contribuir.



De la misma manera, manifestó su preocupación sobre la convocatoria a una sesión extraordinaria la próxima semana, en la que uno de los temas que se discutirán son los fideicomisos, y pidió a los expertos que no les suelten la mano a los legisladores para continuar haciendo presión y obtener el compromiso de conservar estos fondos del Conacyt, así como el diputado Mario Delgado se comprometió a defender el Fidecine.



“Me parece que la desaparición de los fondos Conacyt viene de arriba, como para muchos otros fideicomisos, y me parece extremadamente desafortunado y peligroso porque, como dijo una de las doctoras participantes, la ciencia es muy frágil”, asentó la integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.



La diputada perredista dijo que de por sí México tiene muchos talentos que se van del país y lo que se requiere es que se queden y ayuden a resolver muchos problemas sociales.