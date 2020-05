Llama Adela Román a acapulqueños a contribuir para superar pronto la pandemia por el coronavirus

En Acapulco se reforzarán las medidas de prevención para contener los contagios de COVID-19, anunció la presidenta municipal Adela Rompan Ocampo, tras señalar que se pronostica entre el 15 y 20 de junio el pico más alto de personas infectadas, con base en el seguimiento estadístico que lleva a cabo el sector Salud.



En el puerto han ocurrido 18 decesos, y más del 50 por ciento de los 282 casos positivos de personas infectadas en Guerrero son de Acapulco, advirtió la alcaldesa, luego de remarcar su llamado a la población desocupada a que evite salir al espacio público para preservar su salud y la de sus familiares.



En un videomensaje que ofreció a la población, a través la cuenta oficial del Gobierno de Acapulco en la red social de Facebook, Román Ocampo explicó que si todos contribuimos en aplicar las medidas de prevención, superaremos lo antes posible la emergencia y será menor el número de personas que lleguen a contagiarse y que requieran atención médica.



Desde mediados de marzo a la fecha, enlistó acciones de limpieza, desinfección y sanitización de espacios públicos, mercados, entrega de 40 mil despensas en colonias urbanas, suburbanas y comunidades rurales; la instalación de 28 cocinas comunitarias donde se entregan diariamente alimentos preparados a más de 16 mil acapulqueños, así como la distribución de 10 mil cubrebocas, paquetes con alcohol, cloro y gel antibacterial a comercios establecidos.



Para reactivar la economía y apoyar a uno de los sectores más vulnerables, se pagó anticipadamente el equivalente de 2 cuatrimestres (enero-mayo y junio-agosto) a 650 personas con discapacidad que forman parte del padrón municipal.



También se puso en marcha el programa vehicular Hoy No Circula para reducir la movilidad de las personas desocupadas, no con un fin recaudatorio sino para contener los contagios; además se restringió la venta de bebidas alcoholizadas de 8 de la noche a 8 de la mañana, con el objetivo de evitar aglomeraciones en lugares cerrados y el espacio público, así también para prevenir la violencia familiar, a la par se puso en marcha una línea de atención psicológica, médica y jurídica.



Entre otras acciones destacó el combate de basureros clandestinos y quema de desechos, al igual que los incendios forestales brindando capacitación y herramientas a los campesinos, todas estas medidas y beneficios sin tintes partidistas, menos en lo referente a la alimentación, porque ’por ética política y moral pública, no podemos ni debemos partidizar el hambre’.



La presidenta municipal Adela Román reconoció que muchas de las acciones adoptadas son desagradables, ’pero recuerden que éstas no serán permanentes, si todos contribuimos. Si logramos mantener el aislamiento y salir lo menos posible de nuestras casas, pronto saldremos de esta difícil situación’, insistió.



Román Ocampo agradeció el respaldo de los empresarios que han donado alimentos para el programa alimentario, también al Ejército, Marina, Guardia Nacional y las corporaciones policiacas estatal y municipal por su respaldo para la realización de operativos, el cierre de playas, de establecimientos no esenciales, entre otras acciones para prevenir y proteger a los acapulqueños.