Llama Adela Román a acapulqueños a evitar salir de casa para detener rebrote por coronavirus

No salir de casa a menos que sea necesario, pidió a la población la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al advertir que nos encontramos nuevamente en una situación de alerta internacional y nacional por el aumento de contagios de COVID-19.



En conferencia de prensa que ofreció este lunes en la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero’, acompañada de funcionarios de Salud, Turismo, Servicios Públicos, Protección Civil, Reglamentos y Espectáculos y del Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), la alcaldesa informó sobre el reforzamiento de las medidas sanitarias.



Si cooperamos todos, podremos disminuir la propagación del virus y mantener la economía a flote, dijo a manera de invitación Román Ocampo, luego de evidenciar la irresponsabilidad de los operadores de la discoteca ’Candela’, por poner en riesgo a cientos de jóvenes dando servicio de manera clandestina a puertas cerradas, violando las normas para contener la pandemia y generando un doble riesgo ante eventuales sismos o incendios.



Sobre el repunte de los casos por el Coronavirus, Adela Román indicó que el pasado fin de semana Acapulco casi alcanzó los mil 400 decesos y 12 mil 500 contagios. ’Es absolutamente necesario que reforcemos las medidas de higiene, tanto en el hogar como en el trabajo y la vía pública; ninguna medida resulta extrema, dado el alto índice de contagios que se registraron este fin de semana y que está volviendo a enlutar decenas de familias’, añadió.



Puntualizó la alcaldesa que el Gobierno Municipal adoptará las medidas necesarias y urgentes, pero a la vez, solicitó corresponsabilidad para evitar clausurar negocios y afectar la economía. Reiteró la importancia de no relajar las medidas de prevención. ’Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, aplicando la ley’, recalcó.



Y ante el creciente número de contagios y decesos en el país, particularmente en Guerrero y Acapulco, la presidenta municipal no descartó la posibilidad de adquirir, en coordinación con empresarios turísticos, vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los trabajadores de ese sector que son altamente vulnerables porque conviven con gente que llega infectada al puerto.



Confió en que, con las vacunas gestionadas por el Gobierno Federal a nivel internacional, pronto comiencen a dar resultados para disminuir el ritmo de contagios y decesos en el país, asimismo expresó su deseo porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se restablezca pronto tras anunciar que se infectó de Coronavirus.



En su intervención, la titular de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, exhortó a la población que, en caso de presentar algún síntoma del virus SARS-CoV-2, acuda a los módulos ubicados en el Asta Bandera y el Zócalo de la ciudad, para practicarse la prueba de manera rápida, la cual es gratuita, confiable y segura, resultado que se entrega de manera inmediata.



El secretario de Turismo, José Luis Basilio, informó a su vez que se mantienen los recorridos de concientización en el marco de la campaña ’Turista Responsable’, por parte del personal operativo, haciendo perifoneo, proporcionando gel y cubrebocas a los turistas a lo largo de la franja turística y zona de playa, principalmente en La Quebrada, Sinfonía del Mar, Paseo del pescador, Malecón, Zócalo, Golfito y Asta bandera, áreas que con constantemente desinfectadas por la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.



Mientras que el director de Capta, Jondalar Castillo Ledezma, dio a conocer sobre los operativos que se realizan acatando las disposiciones de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, con la finalidad de hacer cumplir las medidas sanitarias, aclarando que los recorridos donde participan instancias de los tres órdenes de gobierno se realizan en todo el municipio, no solo en la Costera Miguel Alemán.



Pidió responsabilidad y concientización tanto de los propietarios de bares como de la gente, al tiempo que mostró diversos videos (que se hicieron virales a nivel nacional) donde se muestra la aglomeración de aproximadamente 400 personas en la discoteca con razón social ’Candela’.



En la conferencia también participaron el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera y el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique, además estuvieron presentes el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Cuauhtémoc Gayosso Pérez y el director de Reglamentos y Espectáculos, Francisco Alejandro Fabián Mújica, entre otros funcionarios.