Llama Adela Román a la responsabilidad ciudadana ante el COVID-19

’En la última semana estuvimos por debajo de los casos estimados por COVID-19, en casi un ocho por ciento, lo que representa un pequeño pero significativo avance, resultado del trabajo coordinado de muchas dependencias municipales’, destacó la alcaldesa Adela Román Ocampo, tras dar a conocer resultados de las acciones para mitigar los efectos de la pandemia.



En conferencia de prensa desde la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero’, acompañada por el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera; la directora general de Salud, Roxana Tapia Carbajal; el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, y el director del Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (CAPTA), Jondalar Castillo Ledezma, la máxima autoridad de Acapulco dijo que, a pesar de las acciones que se refuerzan en el puerto, se necesita mayor responsabilidad de la ciudadanía.



’El Gobierno Municipal ha actuado con responsabilidad y rapidez, incluso, antes de que lo hicieran algunas áreas del gobierno federal, estatal y de otros municipios hermanos. Hemos recibido toda sarta de críticas de propios y extraños. Se nos acusó, entre otras cosas, de estar enfrentando a una pandemia inexistente, de afectar la economía del puerto y dañar el ingreso de las familias, pero nada me detuvo’, señaló.



Asimismo, sostuvo que no es tiempo de bajar la guardia, y más cuando la Ciudad de México y del Estado de México presentan alto nivel de contagios, por lo que, para salvar la temporada navideña, se requiere de la contribución de todos en el cumplimiento de las medidas sanitarias.



En su intervención, la doctora Roxana Tapia dio a conocer un panorama y acciones que ha ejercido el Sector Salud Municipal ante el COVID-19, destacando que han disminuido los casos en la ocupación hospitalaria; hace una semana el IMSS registraba a 43 pacientes, mientras que este día contabilizaba 23, mientras que el ISSSTE tenía 18 y hoy tiene 13 casos. En cuanto al Hospital General de El Quemado, el pasado 2 de diciembre había 20 enfermos por Coronavirus y este día tiene 10.



Mencionó que hasta el momento se continúa trabajando en la promoción y concientización de la ciudadanía, a través de Ferias de la Salud, perifoneo en mercados, calles y colonias, además de la búsqueda intencionada casa por casa.



Por su parte, el titular de la Sectur, José Luis Basilio, dijo que se redoblan esfuerzos para evitar contagios y salvar la temporada decembrina, para la cual ya hay un 45 por ciento de reservaciones en hoteles, con la mística de que ’el turismo no puede parar’, pero se recuperará gradualmente y con estricto apego a los protocolos de salud.



Añadió que los fines de semana, cuando arriban autobuses, se recibe al turismo con mensajes de concientización sobre la importancia de aplicar los lineamientos para prevenir rebrotes de COVID-19.



Jondalar Castillo explicó que para contrarrestar los efectos de la pandemia, todos los días se realiza un trabajo en equipo con las instituciones que forman la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Acapulco.



Finalmente, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez informó que de marzo a la fecha se han clausurado 145 establecimiento de diferentes giros comerciales, en su mayoría bares, por no respetar las medidas sanitarias, principalmente con el horario de servicios y aforo permitido, acciones de supervisión y vigilancia que continuarán y se reforzarán de cara a la temporada decembrina.