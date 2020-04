Llama Alcalde Juan Hugo de la Rosa a los ciudadanos de Nezahualcóyotl a permanecer en sus hogares durante la contingencia por COVID-19

Nezahualcóyotl, México a 30 de marzo de 2020 .-A pesar de que en Nezahualcóyotl hasta el momento no se ha presentado ningún caso de coronavirus COVID-19, de acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria estatal, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García reiteró el llamado a los ciudadanos para permanecer resguardados en sus hogares durante la contingencia sanitaria, salir de casa solo si es estrictamente necesario, mantener la sana distancia y si requieren hacer una compra debe efectuarla únicamente un miembro de la familia, evitando exponer a niños y adultos mayores.



El alcalde señaló que se implementó una intensa campaña informativa en redes sociales, bardas, lonas y por medio de las más de 11 mil redes vecinales de seguridad existentes en el municipio, además de la difusión de audios por medio de los altoparlantes del sistema de alertamiento municipal que se encuentra instalado en la localidad, junto con las patrullas para invitar a los ciudadanos a quedarse en sus casas durante la llamada cuarentena por su propio bienestar y el de sus seres queridos.



Lamentó que pese a las dificultades que enfrentan los gobiernos locales en estos momentos para garantizar servicios públicos indispensables y con ello ofrecer las condiciones necesarias a la población para afrontar la contingencia de salud, se ha notificado que las participaciones federales reducirán en el mes de marzo en un 9.5%, para los municipios, hecho que traerá más retos y adversidades para los gobiernos municipales, quienes son los responsables de garantizar la adecuada recolección de basura, el suministro de agua, el funcionamiento del alumbrado, la buena seguridad y el mantenimiento de vialidades, por lo que llamó al gobierno federal a no permitir que los municipios enfrenten solos esta situación.



De la Rosa García además anunció nuevas medidas que aprobó el cabildo municipal tales como autorizar el funcionamiento de las actividades de los sectores público, social y privado que sean indispensables para hacer frente a la contingencia, tales como hospitales, farmacias, servicios financieros, telecomunicaciones, medios de información, gasolinerías, distribuidores de gas, misceláneas, supermercados, así como tianguis y puestos fijos y semifijos siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, y eviten las aglomeraciones.



Sostuvo que, para el caso de bares, cantinas, discotecas, salones de baile, centros nocturnos, casinos, auditorios, cines, billares, gimnasios, zoológicos, arenas, plazas, balnearios, albercas, spas, foros, salones de fiestas y espacios culturales y deportivos que concentren aglomeraciones se ha determinado la suspensión temporal de actividades hasta nuevo aviso.



Refirió que en Nezahualcóyotl, un gran porcentaje de la población subsiste del comercio local, y estas micro y pequeñas empresas son la principal fuerza económica de la localidad, además de que muchos de los propietarios de estos negocios son adultos mayores, que con el cierre temporal con la contingencia podrían verse afectados por lo que se prevé la implementación de créditos que les permitan no sólo subsistir, sino también para mejorar los circuitos de abasto y los sistemas de cobranza de las clientelas, así como brindar apoyo a los adultos mayores.



Informó que, para contribuir al traslado, atención y canalización de casos sospechosos de COVID 19 se han adquirido tres nuevas ambulancias, las cuales ya se encuentran al servicio de la población, al igual que equipo e insumos para la sanitización de parques, lugares de alta afluencia y edificios públicos.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa invitó a los ciudadanos a mantenerse informados desde sus hogares, a verificar adecuadamente sus fuentes para evitar difundir noticias falsas sobre esta pandemia, consultar las redes sociales de H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, y Juan Hugo Neza, y a que en caso de tener síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar llamar de inmediato al 5743 4343 para verificar la situación a la brevedad.