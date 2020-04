Llama ANAC a conformar un frente nacional para afrontar la crisis que dejará el COVID-19 en México

HUIXQUILUCAN, Méx.-7 abril 2020. Ante el panorama económico que enfrentará el país por la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19 y ante las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales han sido consideradas como insuficientes, el Partido Acción Nacional (PAN) llamó a todos los sectores de la sociedad mexicana a conformar un frente nacional que se convierta en un verdadero contrapeso a las decisiones del Ejecutivo y cuyas propuestas intenten aminorar el impacto financiero que se prevé dejará esta pandemia.



El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, negó que esta propuesta se trate de un reedición del Pacto por México, celebrado en 2012, aunque afirmó que la intención es que en él participen las Cámaras de Diputados y Senadores, los partidos políticos, organismos empresariales, congresos locales, presidentes municipales y otros sectores de la población, con el fin de que todos estén representados y sea ahí donde se definan las políticas públicas para el futuro inmediato de México.



Detalló que el objetivo es que, a partir del consenso que exista entre todos los integrantes del frente nacional, se puedan llevar a cabo iniciativas de reforma y se tomen decisiones que posibiliten que el impacto financiero que está provocando la cuarentena por el COVID-19 sea menor y no se provoque la desaparición de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y las fuentes de empleo que éstas generan.



El también alcalde de Huixquilucan apuntó que, ante la falta de un verdadero plan de rescate económico por parte del gobierno federal, es necesario que una vez más se reúna la sociedad civil organizada, como en el pasado, para presionar a la administración de López Obrador a atender la emergencia económica que se vislumbra y evitar un colapso de la economía, pues los efectos económicos apenas se empiezan a notar.



Criticó que, en el mensaje ofrecido este domingo en el marco del quinto informe de actividades, el presidente de México no haya enunciado alguna acción en favor de los empresarios, especialmente, para las MiPyMEs, aun cuando se estima que generan 72 por ciento de los empleos en el país.



Tampoco escuchamos nada de algún apoyo a los estados y municipios por esta emergencia y solo refrendó su mensaje de división con los neoliberales, pero no podemos seguir así, dividiendo al país y en donde la gente tenga un estigma muy erróneo del empresario, a la que solo se le concibe como rico, aun cuando muchos de ellos arriesgan su patrimonio y ven cada quincena como le hacen para pagarle a sus empleados, por eso es que hay que apoyarlos’, dijo.



Enrique Vargas lamentó que el mensaje haya estado lleno de mentiras, pues desestimó que se puedan crear dos millones de empleos para los próximos nueve meses, situación que se agravará de no tomarse en cuenta las medidas económicas necesarias para evitar que México presente un crecimiento similar al menos siete por ciento.