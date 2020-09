Llama Antorcha a rescatar a México, tras dos años de malos resultados del gobierno de Morena

Ciudad de México.- Tras la presentación del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, indicó que ni el manejo de la pandemia, ni la lucha contra la corrupción, entre otros indicadores, fueron reflejados correctamente por el mandatario, ya que la crisis económica y la desigualdad se siguen profundizando en México. En ese sentido, el rescate de México ante los malos resultados del gobierno de Morena solo podrá lograrse en una gran alianza ciudadana que apueste a una economía que funcione bien, eficientemente y que genere riqueza para todos.



Al destacar un gran número de sectores populares afectados a lo largo de estos dos años por las medidas de la denominada Cuarta Transformación, Córdova Morán los llamó a hacer una frente popular, desde mexicanos muy empobrecidos que ya no reciben apoyos de programas sociales como Prospera, campesinos sin apoyos productivos como fertilizante, autoridades locales sin inversión para sus comunidades, feministas, sectores sin acceso a servicios médicos y medicinas hasta empresarios amenazados con la nueva legislación de la Ley de extinción de dominio.



El líder social sostuvo que, al analizar un poco más detenidamente los datos y afirmaciones realizados por el Presidente, se registra que hay suficientes elementos para dudar sobre el desempeño optimista presentado por el mandatario de Morena. Explicó que este manejo no preciso, carente de análisis, se explica porque el Presidente está muy confiado en que mantiene el respaldo popular, sin embargo, hay temas muy delicados en materia de salud, la solidez de las finanzas públicas y la inseguridad, sobre los que no dio cifras concretas para sustentar avances.



’Entre el presente año y el que viene, México va a vivir la crisis económica más grave de toda su historia, cuando menos, en un siglo. No habíamos tenido una caída de la economía tan grande desde 1932, es decir, desde la secuela del famoso Crack del 29 que le pegó al mundo entero. No vamos a tener, tampoco vacunas para curar a la gente, sino quizás, siendo optimistas, al final del año 2021’ ha dicho, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, en una clara contradicción con lo que ha afirmado López Obrador.



Al citar al titular de Hacienda, Córdova Morán indicó que la utilización de las reservas provenientes de fideicomisos y otros recursos de la Federación, además de un déficit por 300 mil millones de pesos para cerrar 2020, pondrán a México sin un sostén financiero sólido para 2021 cuando se deje sentir con mayor crudeza la crisis económica, no obstante, el mandatario reitera que no hay problema, porque la recaudación sigue siendo positiva, aspecto que tampoco se sostiene en cifras oficiales de Hacienda.



Añadió que además del manejo impreciso, se suma un sentido electoral, de propaganda, porque López Obrador abordó los temas que él ha venido impulsando tras asumir el mandato, desde la lucha contra la corrupción hasta supuestos avances en política social, las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya o el Aeropuerto, dejando de lado las problemáticas que padecen millones de mexicanos afectados por la crisis económica, sanitaria y de seguridad.



Cuestionó que las previsiones del gobierno en el sector salud no se reflejen en el número de muertos, cuando México alcanza más de 65 mil decesos y la cifra de contagios continua en aumento. Indicó que esto se deriva de la falta de inversión para hacer frente a la pandemia, ya que un gran número de muertes, se han registrado en hospitales del sector público, que no contaban con los insumos, infraestructura y personal suficiente para atender a los pacientes.



Indicó que su movimiento rechaza que en México no haya persecución política, como aseguró el mandatario en su mensaje a la nación, pues actualmente el antorchismo ya sufrió una primera sanción con el congelamiento de cuentas de negocios muy modestos, que no deben ser objeto de investigación pues corresponden a la trayectoria de un movimiento popular que data desde más de cuatro décadas de existencia.



’Hay muchísima gente que se está quejando de que le están inventando delitos, de que los están persiguiendo, de que los están hostilizando y precisamente por ser opositores del gobierno de López Obrador, cuando menos en mi caso yo puedo asegurar que la persecución es claramente de carácter político y que está basada en cifras que no se sostienen de ninguna manera’ indicó sobre el congelamiento de cuentas por parte de la UIF. Precisó como defensa todo lo que han señalado al respecto, no un enfrentamiento o provocación contra el Gobierno, como buscan dar a conocer diversos medios de comunicación.



Finalmente, reiteró que Antorcha no busca el poder por el poder, sino que está preocupada por el futuro de México, pues el verdadero reto sí es combatir la desigualdad y la corrupción, pero estos problemas no se resuelven en la política de las transferencias monetarias y las medidas de austeridad que ha venido impulsando la administración obradorista, dijo Córdova Morán, sino en una economía productiva que genere riqueza para todos, riqueza que se debe distribuir, en donde exista una inversión suficiente tanto privada como pública, para que el aparato económico mexicano ’sea eficiente, de alta productividad’ indicó.