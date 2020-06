Llama arzobispo de Acapulco a ser más responsables ante el Covid 19

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 31 de mayo de 2020.- El arzobispo de esta ciudad, Leopoldo González González llamó a ser más responsables ante la contingencia sanitaria originada por la pandemia de Covid 19.



En su mensaje dominical, el prelado católico dijo que al estar Guerrero en semáforo rojo, es una señal de alerta, principalmente en Acapulco, que es una de las ciudades que más urge detener el incremento de contagios.



Indicó que quienes tienen la dicha de no haber visto infectada ninguna persona cercana, no deben esperar hasta entonces para hacerse responsable del momento que vivimos. Subrayó que es tiempo de cuidarnos para proteger de los demás aplicando las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavarse las manos, mantener sana distancia, y no salir de casa, más que a lo indispensable.



Sostuvo que la paz personal ayuda a la salud física y fortalece al sistema inmunológico, la cual se puede lograr también a través de nuestras convicciones de fe, pues son la base firme para resistir la contingencia.



Reconoció que al paso de los días en convivencia tan cercana se pueden formar llaguitas en nosotros si no cuidamos no rasparnos en nuestro trato diario, por eso todos debemos cooperar en el quehacer y hacernos responsables de nuestras actividades.



Asimismo dijo que se puede ayudar a los demás, a través de hablar por teléfono con los vecinos conocidos para saber cómo están los demás, pues a veces quien no ha estado necesitado llega a no tener ni lo más indispensable y no encuentra cómo decirlo. Insistió que de todos depende que el semáforo en Guerrero deje de estar en rojo, lo cual significaría mucho alivio para todos.



’Vamos a pedirlo a Dios con todo nuestro corazón y vamos a comprometernos en ello con toda responsabilidad’, finalizó.





Fuente: Quadratín