Llama aspirante a alcaldesa de Azcapotzalco dejar de lado violencia política y prácticas del viejo régimen

• Acusa haber recibido insultos, calumnias y denostaciones a través de redes sociales



La aspirante a alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, acusó que en los últimos días ha recibido una serie de insultos, calumnias y denostaciones a través de redes sociales -lo cual está prohibido en los estatutos de Morena-, que tienen como objetivo frenar el trabajo que se ha realizado en la demarcación territorial.



Inclusive, imputó que en un acto totalmente individualista, algunas personas que se hacen llamar ’militantes’ de Morena -partido al cual pertenece-, han decidido violar los principios de la Cuarta Transformación, iniciando una serie de calumnias y rumores para afectar todo el trabajo que han realizado durante muchos años; ’prácticas que, desafortunadamente, se vuelven cotidianas y se normalizan en varias partes del país’, precisó.



Hizo un llamado a la militancia de Morena para seguir construyendo la Cuarta Transformación y dejar de lado la violencia política y las prácticas del viejo régimen que sólo dañan la imagen del partido y el trabajo que ’venimos realizando desde hace muchos años en la Alcaldía de Azcapotzalco’, refirió.



Luego, afirmó que han visto que, a partir de la calumnia y la infamia, quieren dañar el trabajo que algunas y algunos hemos hecho. ’Eso creo que no puede ser una práctica que esté permitida y que debe frenar la militancia’, señala.



La Concejal dijo que está convencida de que la participación en política sí puede darse de manera digna y que se deben cambiar esas formas de competir en política, pues esto ha ocasionado que la ciudadanía se decepcione y decida dejar de participar en asuntos públicos.



Asimismo, la precandidata a dirigir los destinos de los Chintololos, expuso: ’Hemos visto que, a partir de la calumnia y la infamia, quieren dañar el trabajo que algunas y algunos hemos hecho. Eso creo que no puede ser una práctica que esté permitida y que debemos frenar la militancia’.

Nancy Núñez expresó su preocupación de que nuevos integrantes de Morena, reproduzcan prácticas propias de los partidos de oposición y que quieran usar a la Cuarta Transformación como estandarte, cuando es claro que solo buscan el beneficio individual.

Lamentó estas actitudes y enfatizó en que ’ante la falta de capacidad y empatía para con la ciudadanía recurren al golpeteo y a la grilla’.



’Hago un llamado a todos y a todas mis compañeras militantes, a los distintos equipos con los que ya hemos platicado en los últimos días, a que no podamos repetir estas prácticas, que en verdad lo más importante es construir la cuarta transformación, eso es lo que tiene que estar como un principio y una prioridad para todas y todos’, reforzó.



Dijo que ese interés debe estar por encima de cualquier conflicto en esta contienda. ’Yo tengo fe y esperanza que de que existen militantes que estamos en esta misma lógica. Creo que podemos trabajar en conjunto porque sólo queremos lograr la transformación de nuestra alcaldía, de nuestra Ciudad y nuestro país’, agregó.



Ante cuestionamientos de vecinas y vecinos sobre las razones por las que decidió registrarse en el proceso interno de selección de Morena para obtener la candidatura a la Alcaldía de Azcapotzalco, la actual Concejal manifestó que ’desde hace muchos años y desde los inicios de nuestro movimiento por la Cuarta Transformación hemos estado cerca de la población y hemos caminado con ella para conocer sus problemas y hacer las gestiones necesarias para darles solución, pues actuamos por convicción y no por ocasión’.



Finalmente, la aspirante a alcaldesa estableció su compromiso por seguir en la lucha por los derechos de las mujeres y los sectores que han sido excluidos históricamente, subrayando que, para lograrlo, ’es fundamental que las mujeres accedamos y ocupemos los espacios de decisión’.