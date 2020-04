Llama Astudillo a alcaldesas y alcaldes a difundir la información para controlar pandemia por coronavirus

Tras insistir a las alcaldesas y alcaldes de los 81 municipios del estado para que intensifiquen la difusión de medidas de prevención contra el coronavirus y a la población para que se quede en casa, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que "tenemos que controlar la pandemia, porque no habrá programa de gobierno que pueda ayudar si los casos crecen de manera desmedida", al mismo tiempo que reiteró las recomendaciones sanitarias para proteger a las familias guerrerenses, principalmente a los adultos mayores, a los menores de edad o personas con enfermedades crónicas degenerativas en esta Fase 2 del COVID-19.



El Ejecutivo estatal destacó que "hay que observar qué está pasando en Italia, en España, en Francia y que está pasando en Estados Unidos. Hay que hacer lo correspondiente, hay que hacer caso a las recomendaciones, no va a haber ningún paquete de apoyos o programas qué sean suficientes si no controlamos la expansión del virus por eso quédense en su casa".



Durante la transmisión en vivo que el gobernador Héctor Astudillo realiza diariamente para informar a la población de la situación actual del coronavirus en Guerrero, informó que se dispuso de un operativo para evitar posibles saqueos de tiendas departamentales y de conveniencia en Acapulco y Chilpancingo, como los que se han registrado en otros estados del país y afirmó, "si alguien lo intenta vamos a actuar, en Guerrero no hemos tenido ningún caso pero sí estamos pendientes".



Astudillo Flores, expresó que toda la población, sin importar clase social, situación económica o religiosa, están expuesta al coronavirus COVID-19, por lo que instó a tomar las medidas de prevención con seriedad y evitar salir de casa de no ser necesario y si algún paisano viene a Guerrero en Semana Santa y tiene síntomas tiene que cuidarse y pensar en cuidar a sus familiares.



Por su parte, en su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, confirmó qué son siete los casos positivos que se registran en Guerrero, de los cuales cinco están en Acapulco y dos en Chilpancingo, así como 25 casos negativos y 17 sospechosos, mientras que en el país suman un total de 475 casos confirmados y siete personas fallecidas, por lo que Guerrero ocupa el lugar número 18 de los estados con número de infectados por coronavirus.



El gobernador dio a conocer que realizó una gira de trabajo rápida por el estado para reunirse con los 81 presidentes municipales, a quienes pidió utilizar los medios de comunicación que hay en las comunidades para intensificar las medidas sanitarias de prevención durante esta Fase 2 de la contingencia, además de difundir también en lenguas maternas como Tlapaneco, Mixteco, Nahua y Amuzgo.



Asimismo, Héctor Astudillo acordó con los grupos religiosos como la Iglesia Católica, suspender las actividades conmemorativas de la Semana Santa, así como misas u otras festividades que reúnan de forma masiva a los fieles.



El gobernador consideró que el tema es cómo poder controlar la pandemia del coronavirus y que los efectos secundarios fundamentales, como los económicos, sean menores.



"Seguimos nosotros con el spot de radio el COVITEL 800 772 5834, el cual está funcionando y siguen las llamadas también que estamos haciendo con nuestra voz para insistir a la población que se cuiden y que se cuiden mucho", insistió el gobernador.



Lo acompañó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.