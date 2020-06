Llama Astudillo a cerrar filas para regresar a la Nueva Normalidad el 1 de julio

A través de un enlace vía internet, el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado a toda la población para cerrar filas en torno a poder revertir los índices de contagio que se presentan en la entidad y con ello, lograr dar paso a la reactivación económica, de manera particular en el sector turismo.



Durante el informe diario que ofrece el gobierno del estado sobre la pandemia por coronavirus, el Ejecutivo guerrerense dio conocer que sostuvo una reunión con organizaciones de hoteleros en todo el estado, quienes le plantearon la necesidad de abrir con prontitud los destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, además de otros polos turísticos.



En este sentido, Astudillo Flores fue enfático en señalar que esto sólo va a ser posible si se logra mover el semáforo, se toman las medidas preventivas adecuadas y se mantienen las estrategias de Quédate en Casa y Sana Distancia. Además que de darse la apertura, esta debe ser responsable, escalonada y con los protocolos correspondientes.



De igual manera, precisó: ’Espero que podamos trazar la ruta de aquí al uno de julio, con algunas aperturas, pero también tenemos que poner todos de nuestra parte. Queremos abrir en esta fecha, yo les pregunto a todos los guerrerenses, ¿queremos reactivarnos el primero de julio? La respuesta estoy convencido que es sí, pongamos más nuestra parte por favor’.



Asimismo, indicó: ’No quiero que seamos el estado que vaya quedándose rezagado, porque sencillamente no fuimos capaces de que la mayoría no pusimos nuestra parte. Muchas personas y muchas familias han puesto su parte y qué bueno, mi reconocimiento, mi especial reconocimiento. Pero a quienes no lo han hecho, yo creo que todavía es tiempo de que hagan algo por la comunidad y por ustedes mismos’, añadió el gobernador.



El gobernador aprovechó la comunicación para expresar su felicitación a quienes son padres con motivo del Día del Padre este domingo, les mando un abrazo a todos los que sean papas y yo soy papá y soy Abuelo un abrazo, informó que por la contingencia sanitaria los panteones estarán cerrados.







GUERRERO LLEGA A LOS 4 MIL CASOS DE COVID-19







En su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña informó que para este viernes, el estado de Guerrero alcanzó los 4 mil 9 casos y 685 defunciones, de tal modo que en las últimas 24 horas se presentaron 133 casos, lo que representa un 3.4%, destacando que Acapulco y Chilpancingo son los municipios que presentaron una mayor incidencia en este parámetro.



De tal modo que Guerrero se encuentra en el lugar número 12 a nivel nacional por número de casos y Acapulco se mantiene como el municipio con más casos, registrando hasta el momento 2 mil 488 y 375 defunciones. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se mantiene un porcentaje del 56%, siendo los hospitales del ISSSTE, Hospital Naval y Hospital Regional Militar de Acapulco, los que registran mayor demanda.