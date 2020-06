Llama Astudillo a entendimiento ante días de mayor de contagio

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 8 de junio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió como todos los días la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se dio prioridad al reforzamiento de las capacidades hospitalarias para atender a los pacientes de Covid 19, cuya ocupación se encuentra al 53 por ciento, además de revisar los esquemas de seguridad que están implementados en la entidad.



’El contagio está a todo lo que da, es muy importante extremar nuestras medidas, no solamente insistir en el tema de la sociedad en su conjunto, también en nosotros mismos, Guerrero está enfrentando este asunto en un ambiente de respeto interno, de unidad y lo valoro mucho’, expresó el gobernador, de acuerdo con un boletín.



’Guerrero hoy lo que requiere es mucho entendimiento y mucha buena voluntad frente a este gran problema que muchos no han alcanzado de ver su alcance que tiene, llegaremos a casi 400 fallecidos en una situación grave y delicada y es importante mantenernos en esta ruta de trabajo y unidad porque ya es muy grave como para distraernos en otras cosas’, añadió.



Durante la reunión, que se realizó de manera virtual, el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, desglosó que la ocupación para pacientes de coronavirus en el Hospital General de Acapulco está al 61 por ciento y el de Renacimiento al 48.6 por ciento.



El Hospital General de Chilpancingo se encuentra al 58.3 por ciento, el de Iguala al 25 por ciento, el de Taxco al 28.6 por ciento y el de Coyuca de Catalán al 40 por ciento. En tanto, las instituciones federales y estatales aumentaron sus reconversiones hospitalarias para atender pacientes de Covid 19 de la siguiente manera: Sedena pasó de 70 a 85 por ciento, respectivamente, Semar de 12 a 16 por ciento, Ssa de 141 a 279 por ciento en los nueve hospitales de sector salud en la entidad, el IMSS pasó de 23 por ciento al 53 por ciento y el ISSSTE pasó del 56 al 181 por ciento.



El gobernador Astudillo pidió que se revise las capacidades de cada uno de los hospitales para reforzar con médicos especialistas, equipo médico y medicamentos con el apoyo coordinado del Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno de México.



Asimismo se revisó la operación de los comedores comunitarios a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo en insumos del gobierno del estado, que están en Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y Chilpancingo, con aproximadamente 5 mil raciones diarias que se brindan a la población afectada por la emergencia sanitaria.



Después de conocer la incidencia delictiva, el gobernador pidió que se atienda el conflicto agrario entre los bienes comunales de Malinaltepec y Alacatlatzala. En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca y el coordinador de la Guardia Nacional, General Antonio Ramos Argüello, informaron que verificarán las condiciones de seguridad del área para proteger a la población.



El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que intervendrán para atender el conflicto agrario y disuadir la ocurrencia de enfrentamientos entre las dos comunidades. En la sesión se revisaron las acciones para reforzar la seguridad en el municipio de Cuetzala con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía del Estado.



También, el gobernador instruyó que continúe con el operativo de decomiso de bebidas alcohólicas adulteradas que ha cobrado la vida de 16 personas en distintos municipios de la región de la Montaña.



Astudillo anunció que sostendría una videoconferencia con las autoridades de Turismo federal para conocer la ruta para la reactivación turística, pues Guerrero irá coordinadamente con la federación, en tanto, su Gobierno continúa en diálogo con el sector hotelero y restaurantero local.



Estuvieron presentes, el Comandante de la Octava Región Naval, Almirante Francisco Limas López, el Comandante de la Novena Región Militar, General Miguel Hurtado Ochoa, el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Comandante de la 27 zona Militar, General Eufemio Ibarra Flores, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Antonio Ramos Argüello, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, entre otras autoridades civiles y militares.





