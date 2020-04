Llama Astudillo a presidentes municipales que se sumen a la lucha contra el Covid-19.

—Demanda el PRI aplicar una serie de medidas económicas para ayudar a la población.



La lucha que se desarrolla en el estado de Guerrero contra el coronavirus (Covid-19) requiere de la ayuda de todos los sectores económicos y sociales, para lo cual el gobernador Héctor Astudillo destacó que se mantiene el trabajo junto con los directores de los hospitales en el estado y jefes jurisdiccionales, pero también convocará a los presidentes municipales para que participen activamente en el esfuerzo que se desarrolla para contener y finalmente eliminar el contagio y los riesgos que representa este padecimiento.

Hasta ayer se mantenían los 5 casos confirmados de la pandemia en el estado, 3 en Acapulco, uno en Chilpancingo y el quinto no identificado completamente, para evitar que sea objeto de acoso público, se mencionó.

Debe hacerse notar que en el estado se ha mantenido una firme disciplina desde el Ejecutivo estatal, lo que no sucede con gente ’ocurrente’, por decir lo menos, como el senador Félix Salgado Macedonio, quien, por quedar bien con un grupo de vendedores ambulantes del puerto los alentó a seguir acudiendo a las playas, a ofrecer sus productos, aunque eso puede ayudar a expandir el virus de la pandemia, que es lo que se trata de evitar para que el contagio se mantenga dentro de límites manejables y no se riegue en forma peligrosa e irresponsable.

Con una actitud sensata, si el legislador busca ayudar realmente a esa gente y no exponerla a contagiarse o a regar el contagio, debió buscar la manera de que se les otorguen algunos apoyos económicos, por ejemplo, mientras dura la emergencia y hasta que puedan realizar el comercio en las playas.

Astudillo, como siempre ha mantenido una intensa actividad ante este problema, y con la disciplina que aplica se ha podido contener la expansión del Covid-19, que se puede advertir avanza sin manifestaciones explosivas o en grandes cantidades, sino con bastante lentitud.

Claro que en un caso así, no se puede caer en un exceso de confianza, porque ante el desconocimiento que se tiene en el manejo de la pandemia, podrían surgir situaciones que se salgan de control, por lo cual, Astudillo Flores se maneja con mucha cautela, sin exponerse ni exponer a los guerrerenses a sufrir un avance peligroso de este problema, lo que hasta ahora no ha ocurrido ni tiene porque suceder, ya que la conducción de la crisis se ha hecho con mucho cuidado y responsabilidad desde el Consejo Estatal de Salud, que encabeza el propio mandatario guerrerense.

En ese ambiente, Astudillo hizo un llamado a la población, para que respeten las medidas que se han planteado como la mejor vía de evitar problemas, por lo que pidió conscientemente: ’Cuiden a la familia, no salgan, no son vacaciones, es un receso obligatorio’, ante la gravedad de la situación que vive en el país y el mundo entero.

DEMANDA EL PRI APLICAR UNA SERIE DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN. —Ante la delicada situación que se vive en México que afecta las condiciones económicas y laborales de las personas, las empresas y los comercios, los diputados federales del PRI demandaron la aplicación de 10 medidas, como posponer por tres meses el pago de la luz, agua, teléfono, televisión e internet, planteó el diputado guerrerense, René Juárez Cisneros.

El pliego de peticiones incluye una prórroga en el pago de impuestos como IVA e ISR, por 3 meses: y lo mismo con las obligaciones bancarias a parir de abril, que se pospondrían 3 meses, sin recargos ni penalizaciones y el mismo plazo aplicaría para los créditos hipotecarios.

Planteó RJC que se abran créditos de la banca de desarrollo con Fondos de Garantía del Riesgo de Crédito, con cargo a los gobiernos estatales que se sumen a esta medida.

Que se abran créditos de Banobras a estados y municipios destinados a servicios y obras sociales de emergencia, garantizadas con participaciones federales futuras.

La séptima propuesta es declarar el estado de emergencia sanitaria en el país, garantizando un mes de salario como mínimo, con cargo al empleador y hasta 3 meses en condiciones de crédito fiscal.

Por la octava medida, los servicios federales serán gratuitos por tres meses, en cobro de licencias, permisos, actas de nacimiento y matrimonio y todas las que recaude la federación.

La novena demanda fija estímulos fiscales a comercios y empresas que mantengan su planta laboral, como una invitación del gobierno al sector privado y social, lo que se compensaría con un apoyo en efectivo hasta del 50 por ciento de la nómina de los participantes.

La última propuesta señala en otorgar apoyo alimentario en especie a cargo de SEGALMEX a las familias que pierdan su ingreso durante el tiempo que dure la crisis.

SE TRATA DE UNA SERIE de propuestas necesarias y adecuadas a la crisis médica que se vive en el país por el coronavirus, ya que la crisis médica se ha convertido en crisis económica y financiera para una gran cantidad de mexicanos.

Ante la necesidad de que la gente se quede en su casa para evitar que la pandemia se agrave al quedarse sin actividades productivas, se lesiona toda la cadena de los que trabajan para cubrir sus necesidades económicas y alimenticias, por lo cual, las 10 medidas que propone el PRI son muy apropiadas y necesarias para aminorar los problemas que surgen de las limitaciones que se imponen a la gente que no puede mantener su trabajo como lo tenía.

EL GOBIERNO DE AMLO ESTÁ OBLIGADO a dar una respuesta positiva a esta serie de peticiones indispensables para los mexicanos que presenta el PRI, que trata de aminorar el sufrimiento y las muchas carencias que provoca la pandemia.



[email protected]