Llama Carolina Ramírez a redoblar esfuerzos de cara a los comicios.



Actopan Hidalgo, 9 de octubre de 2020



La candidata por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Carolina Ramírez Velázquez, llamó a simpatizantes y militantes a redoblar esfuerzos para salir a votar el próximo 18 de octubre y darle voz a la gente actopense.



Durante su recorrido por diferentes comunidades, reitero que a 9 días de la elección, continúa avanzando y sumando personas a su proyecto, lo cual la motiva a seguir adelante para alcanzar el objetivo en los comicios el próximo 18 de octubre.



De igual manera, refrendó su apoyo a los jóvenes estudiantes de educación media y superior ’yo sufrí la falta de apoyos por parte de las autoridades, eso no lo permitiré en mi gobierno, tendrán becas municipales y apoyos en especie para que no dejen los estudios. Debemos potencializar e incentivar a los mejores estudiantes actopenses, la educación es la base de la sociedad y ellos deben ser nuestros cimientos para la construcción del desarrollo en Actopan’ afirmó.



Ramírez Velázquez, aseguró que esta decidida a gobernar Actopan y lo hará con base a sus convicciones, con transparencia y bienestar, pues sus propuestas son las más claras y viables, a diferencia de sus contrincantes, ’yo vengo a trabajar en pro de los actopenses, gobernaré para todos y no para unos cuantos, trabajaré de manera coordinada con la sociedad, para crear puentes’.