Llama Comisión de Armonización a timbrar la nómina para evitar retención de subsidio

La Comisión de Armonización de la Universidad Autónoma de Guerrero se pronunció a favor que la Administración Central de la UAGro timbre la nómina universitaria para cumplir la ley y los trabajadores contribuyan con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus prestaciones, como lo establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Los integrantes de la comisión: Berenice Illades Aguiar; Efrén Marmolejo Vega y Arturo Miranda Ramírez confiaron en que el rector, Javier Saldaña Almazán gestionará con el gobierno federal y estatal un bono que pueda resarcir el impacto económico, pero llamaron a los sindicatos y a los trabajadores para cerrar filas y no caer en discursos de algunos universitarios que por intereses personales ’pretender meter a la universidad en una crisis’.



En un mensaje virtual a medios de comunicación, Efrén Marmolejo Vega informó que ya no se puede postergar el cumplimiento fiscal de los trabajadores universitarios porque se trata ’de un asunto legal de todos los mexicanos que percibimos un salario, estamos obligados a cumplir con nuestros impuestos’.



Dijo que la postura de la Comisión de Armonización no se trata de negarse a la aplicación del ISR, ni de confrontación con el gobierno federal ’se trata de sumarnos al proyecto de nación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que establece la austeridad sin privilegios fiscales, nadie por encima de la ley’.



Afirmó que el interés de la nación está por encima de intereses particulares y que el rector haga las gestiones necesarias para la aplicación de un bono que pudiera retribuir el impacto económico ’pero se deben sumar los sindicatos y los trabajadores para lograrlo’.



Por su parte, Arturo Miranda Ramírez llamó a la urgencia de timbrar la nómina de los trabajadores para cumplir con un precepto constitucional y que si bien en la universidad hay varias formas de pensar, ’no podemos aplicar el mismo criterio con respecto a la ley, no puede ser una opción evadir nuestra responsabilidad fiscal, porque no tendríamos calidad moral ni con los alumnos o nuestras familias’.



Criticó que algunos universitarios ’son ignorantes que ven intereses políticos para desestabilizar a la universidad, lo único que quieren ver es una institución colapsada’ y advirtió que si no se cumple la ley, ’le pueden retener el subsidio a la universidad como pasó en 1984, donde estuvimos un año sin que los trabajadores cobráramos nuestro salario’.



En su mensaje, Berenice Illades Aguiar informó que la Comisión de Armonización envió un documento al Consejo Universitario donde exhorta al máximo órgano de gobierno para que se cumpla con esta disposición legal; puntualizó que la comisión se constituyó para armonizar el quehacer universitario en el contexto político y las nuevas políticas para coadyuvar a la transformación del país, ’y una es el respeto a la legalidad’.



Ratificó que La mayoría de los universitarios ’votamos por un cambio y el gobierno federal ha establecido conceptos básicos de transparencia y los universitarios debemos cumplir con las obligaciones fiscales’.