Llama Congreso a no relajar medidas sanitarias ante reactivación económica

En medio de la pandemia por coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 que en México, con corte al 2 de agosto, ha causado la muerte de 47 mil 746 personas, de las cuales, desafortunadamente a Sinaloa corresponden 2 mil 246, el Estado trabaja para reactivar la economía bajo las reglas de la "nueva normalidad".



Esta ’nueva normalidad’ que inició en México el pasado 1 de junio y que un mes después permitió en Sinaloa la apertura de la actividad turística, ocasionará más contagios y muertes si no se cuidan los protocolos sanitarios para la seguridad de los visitantes.



La Comisión de Turismo, presidida por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla e integrada por los diputados Pedro Alonso Villegas Lobo, José Manuel Valenzuela López y Mario Rafael González Sánchez, y por la legisladora Flor Emilia Guerra Mena, exponen que la epidemia por el virus continúa, de ahí el llamado a la corresponsabilidad y a no relajar los protocolos de seguridad.



Para evitar más contagios y como consecuencia, muertes, se hace un llamado a los tres niveles de gobierno, empresarios y población en general, a implementar medidas de higiene personal, del entorno, usar cubrebocas y la sana distancia como una prioridad.



Se propone que en el transporte aéreo, terrestre, aeropuertos, servicios de migración, cruceros, embarcaciones de recreo y operación de puertos, hoteles, restaurantes, clubes de golf, entre otros puntos de concentración turística, se apliquen estrictos protocolos sanitarios para cuidar la salud y vida de todas y todos.



En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República China, inició el brote de neumonía denominado como la enfermedad por el virus COVID-19 que se ha expandido en todo el globo terráqueo y por esta situación el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la COVID-19 dejó de ser una epidemia para pasar a categoría de pandemia.



Esta pandemia por coronavirus que pone en riesgo un bien público esencial como la salud humana, ha impactado en la economía mundial por la paralización de actividades.



El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General expidió el Acuerdo por el que se Declara como Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor a la Epidemia de Enfermedad Generada por el Virus SARS-COV-2.



Posteriormente se ordenó el cierre de todas actividades no esenciales, entre ellas, el sector turístico y a partir de julio Sinaloa, como resto de los estados, empezó a transitar en la ’nueva normalidad’ con la apertura del sector turístico.



Se llama a los empresarios a aplicar protocolos de seguridad, como la realización de filtros sanitarios para detectar signos de enfermedades respiratorias, como tos, flujo nasal, dificultad para respirar y fiebre. Tener en los accesos tapetes húmedos con líquido desinfectante.



Llamado similar a la población para que guarde distancia, porte cubrebocas, y cualquier otro elemento que refuerce su seguridad personal. En caso de estornudar o toser, utilizar el ángulo interno del brazo para cubrir nariz y boca, aún con el uso de cubreboca y careta. Siempre la sana distancia y el aislamento en caso de presentar síntomas.



A las autoridades de los tres niveles de gobierno se les pide vigilar que Sinaloa transite en la ’nueva normalidad’ sin descuidar los protocolos de seguridad sanitaria que se requieren para evitar más contagios por esta enfermedad.



Disminuyendo el número de casos, genera confianza, atracción de turistas y con ello se logrará la reactivación económica que se necesita.