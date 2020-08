Llama ’covidiotas’, técnico mexicano, a jugadores contagiados de liga MX

+Atentan contra sus carreras y equipos, asegura el estratega, campeón mundial con el Tri Sub-17



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Por la premura del negocio, el futbol mexicano es ejemplo atípico en el planeta de jugadores afectados por Covid 19. Ante los múltiples casos de indisciplina que se han presentado en el balompié nacional, referentes al incumplimiento de los protocolos sanitarios contra el coronavirus, el reconocido director técnico, Raúl Potro Gutiérrez, lamentó que la Liga MX ’sean tan inconscientes frente a la pandemia, que no sólo afecta al país, sino a todo el mundo’.



Y lanzó:



’Es muy triste que un futbolista profesional entre al selecto grupo de los Covidiotas’.



Por su parte, el estratega del América, Miguel Piojo Herrera, sufrió un lapsus en una videoconferencia. Reveló que el delantero Andrés Ibargüen, quien estaba lesionado, dio positivo a coronavirus la semana pasada



En días recientes, se ha dado a conocer que al menos nueve jugadores de la Liga Mx han desobedecido las medidas de prevención de contagios establecidas en sus respectivos clubes. Varios de estos elementos han arrojado resultados positivos en las pruebas de detección del virus que se les practicaron luego de no haber respetado los protocolos.



Además de los casos de Alan Mozo, de Pumas, y Pablo Cepellini, de Cruz Azul, quienes el pasado jueves fueron sancionados económicamente por haber organizado una fiesta en plena pandemia, se suman los de Jonathan Orozco (Santos), Javier Chofis López, Alexis Vega, Uriel Antuna (los tres de Chivas), Hugo González, Dorlan Pabón (ambos de Monterrey) y Diego Reyes (Tigres). Amén de Ibargüen.



De marzo –cuando se suspendió la Liga MX por la pandemia– a la fecha, la cifra de infectados ha superado con creces los 100, incluidas mujeres.



Gutiérrez, ex jugador del Atlante, América y Tri, opinó que los múltiples contagios de Covid-19 que se han registrado en la Liga Mx son consecuencia de haber iniciado el torneo en pleno pico de la pandemia.



’Se está pagando el precio de esa decisión, que tal vez no fue la más acertada’, criticó, sin mencionar, a la Federación Mexicana de Futbol que encabeza Yon de Luisa.



Hasta ayer, en México, de acuerdo con cifras oficiales el país superó los 580 mil casos confirmados, mientras que las defunciones por Covid-19 rebasan las 63 mil. Que lo convierten en una de las naciones con mayor índice de mortandad en el mundo por este flagelo.



Respecto a esta situación de la Liga MX, el técnico campeón del mundo con la selección mexicana Sub-17 en 2011, opinó que la actitud de dichos jugadores es totalmente ’criticable’, toda vez que con estos actos de indisciplina ’no sólo afectan sus carreras, sino también a sus equipos.



Argumentó:



’Es una lástima que no consideren la parte deportiva y todo lo que implica. Están atentando contra sus propios clubes, si contratan a un jugador por su calidad, y después no lo pueden meter por su irresponsabilidad social, no es justo para el equipo. Los futbolistas deben entender que, como dijo (Víctor Manuel) Vucetich, nadie está por encima de ninguna institución.’



Detalló:



’Todo mundo tiene ganas de salir, de hacer fiesta, pero en su posición como deportistas y por lo que está pasando en el país, su comportamiento no es el más acertado. Es increíble que no valoren el lugar donde están parados. Su conducta debería ser mucho más ejemplar.’



Estimó que las sanciones económicas impuestas a estos jugadores por parte de sus respectivos clubes ’son completamente adecuadas. Con una multa alta, ya ellos sabrán hasta dónde quieren ver afectados sus bolsillos.



Los equipos, subrayó, ’tampoco son niñeras. Están los estatutos, los reglamentos, y tienen que cumplirse. Los jugadores deben ser conscientes de sus acciones y hacerse responsables de las consecuencias.’



Consideró que relegar a los futbolistas a las categorías menores para sancionarlos no sería una buena idea.



¿Qué culpa tiene la Sub-20 o la Sub-17? ¿Para quién sería el castigo realmente? cuestionó.



Y respondió:



’Dichos elementos ni siquiera aportan nada a estas divisiones, sólo le quitarían el lugar a un prospecto que está luchando por una oportunidad.’



Águilas contaminadas



Por su parte, el técnico del América, Miguel Herrera, tuvo un desliz en una videoconferencia y reveló que el delantero Andrés Ibargüen, quien estaba lesionado, dio positivo a coronavirus la semana pasada. Hasta ese momento, la Liga Mx no había informado de este caso, por lo que horas más tarde tuvo que enviar un comunicado en el que explicó la situación.



’El único que me falta es Ibargüen, está en condición de Covid, esperemos que pronto dé negativo para tenerlo ya disponible’, comentó Herrera. Las Águilas sólo habían informado de los casos de Jorge Sánchez y Emilio Lara.



’Lo que pasa es que estaba lesionado. Fue diagnosticado la semana pasada, el sábado, nos hicieron una última prueba y salió positivo’, justificó.



Poco después, la Liga Mx informó que a Ibargüen se le hizo la prueba el 26 de agosto y es asintomático.



’El futbolista, que se viene recuperando de una lesión, fue puesto en seguimiento médico debido a que tuvo contacto la semana pasada con una persona cercana contagiada’, explicó.



(Con información del diario La Jornada)