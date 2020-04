Llama el gobernador a guerrerenses a luchar entre todos para salir adelante por el coronavirus

En Guerrero dos personas infectadas de coronavirus se han recuperado y en sus recientes estudios de laboratorio salieron negativos de COVID-19, mientras que en la entidad suman un total de 10 casos positivos, 52 casos sospechosos y un total de 48 casos negativos, así como una defunción, informó el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



En su mensaje, Astudillo Flores puntualizó que "está convencido que es una lucha que tenemos que dar entre todos, no es una lucha que solamente la tiene que dar el secretario de Salud o el gobernador, o los presidentes municipales, es una lucha que hay que darla entre todos, hay que cuidar a nuestra familia y hay que cuidar a los demás, es el papel que corresponde a cada quien jugar en esta gran, pero gran lucha, en esta gran pelea, en la que tenemos que salir adelante".



Desde Acapulco, el Ejecutivo estatal pidió a los guerrerenses atender con responsabilidad y seriedad las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y quedarse en casa para reducir el riesgo de contagio masivo en el estado y en país, priorizando la protección a la familia y principalmente a los adultos mayores y personas con enfermedades cronico degenerativas.



En este sentido, indicó: "El tema es quedarse en casa, quedarse en casa, quedarse en casa y es muy importante que todos atiendan esta recomendación en esta gran pelea, independientemente de la recomendación de quedarse en casa para evitar el contagio".



Astudillo Flores, añadió que es muy importante que sigan las recomendaciones: Lavarse mucho las manos frecuentemente, así como cuidar mucho a la familia. "Hay que ponerle atención a los adultos mayores, a las personas que padecen diabetes, a las personas hipertensas, todo este mundo es muy importante ponerlo con mucho cuidado", expresó el mandatario estatal.



Hasta la mañana de este domingo, en Guerrero se registran 48 casos negativos, un total de 52 casos sospechosos y 10 casos confirmados por coronavirus, además, una persona se ha recuperado en Acapulco y otro más en Chilpancingo después de estar en cuarentena tras otra prueba de laboratorio los resultados fueron negativos, informó el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos.



De la Peña Pintos, indicó que se tiene el registro de una defunción que no está registrada en los datos del corte de este sábado por la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, será considerada en la plataforma al corte de este medio día con positividad para coronavirus.



En el país, se contabilizan 848 casos confirmados con 16 defunciones, 2 mil 623 casos sospechosos y 4 mil 341 casos negativos.



"Desde nuestras oficinas aquí en Acapulco estamos grabando este mensaje, que me parece muy importante hacerlo para que tengan ustedes los datos de cómo ha evolucionado esta enfermedad del coronavirus, que tanto nos ha preocupado. Hay noticias que no queremos dejar de dárselas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y necesario que conozcan noticias de todo esto", informó Astudillo Flores.