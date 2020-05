Llama el gobernador Astudillo a cerrar filas para evitar más contagios por coronavirus

Al encabezar la Sesión Extraordinaria del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a la población a cerrar filas a fin de evitar contagios por COVID-19 en la entidad, así como proteger los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes durante el confinamiento.



Acompañado de su esposa la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo y con la participación virtual del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños, Ricardo Bucio Mujica, el Ejecutivo estatal solicitó caminar en una sola ruta para coordinar acciones a favor de estos sectores de la población.



Astudillo Flores, precisó que pese a que los casos por COVID-19 no han afectados a personas menores de 25 años, no significa que no requieran de atención, por el contrario se debe garantizar que desde los hogares, gocen de un clima saludable y se respeten todos sus derechos.



Agregó que en los próximos días, el estado vivirá una situación compleja en torno a la pandemia, por lo convocó a todos a ayudar e insistir en la necesidad de evitar la movilidad y no sólo en Guerrero sino a nivel nacional ’cerremos filas, la única manera de evitar contagios es quedarse en casa’.



En su intervención, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, informó de las acciones que se llevan a cabo desde el DIF estatal a favor de estos sectores, como es la puesta en marcha de líneas de apoyo emocional en donde psicólogos brindan apoyo a los jóvenes y adolescentes y se ha establecido contacto directo con Sippina Nacional a fin de contar con todas las herramientas de contención de salud mental durante este proceso.



En el tema de la propagación del virus dijo que los puntos de contagio más grave es en los hospitales y el transporte público por lo que de manera constante se ha dotado de insumos de sanitización, para de esta manera reducir el riesgo de manera significativa, a la vez que reconoció el trabajo del Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



Asimismo solicitó el apoyo de los padres de familia e indicó que ha solicitado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, la preliberación de adolescentes que están por cumplir sus penas, a fin de reducir el hacinamiento.







En tanto el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños, Ricardo Bucio Mujica, destacó que la actual pandemia no debe de invisibilidad los problemas por los que atraviesan niños, niñas y adolescentes como son el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes y deserción escolar, entre otros. Por lo que dijo se deben de fortalecer las acciones entre los tres niveles de gobierno y asegurar el acceso al servicio, salvaguardar la integridad de la niñez y juventud.



Durante la sesión se informó que en Guerrero, en materia de salud se ha establecido vigilancia en los 81 municipios de Guerrero, registrando solo un número reducido de contagios en menores. Además se han mantienen en operación programas como lactancia materna, vacunación, prevención de accidentes, salud neonatal.



En tanto desde la Secretaría de Educación, el titular de esta dependencia, Arturo Salgado Urióstegui, mantiene la atención de 896 niñas, niños y adolescentes a través del Programa Aprende en Casa.



Mientras que la Coordinación del Registro Civil no ha suspendido actividades por lo que de enero a mayo se contabilizan 17 mil 865 registros garantizando el derechos de la identidad jurídica en las siete regiones de la entidad.



Por otra parte, al momento se han canalizado 60 casos de violencia los cuales han sido canalizados a través del número de emergencias 911, la Fiscalía General del Estado y el sector salud, donde el principal agresor ha sido padre biológico, por lo que se les ha dado el seguimiento correspondiente.



Al concluir la sesión la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, agradeció el acompañamiento de la Federación y dijo que se seguirá trabajando arduamente a favor de la niñez guerrerense.