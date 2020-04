Llama el gobernador Astudillo a frenar movilidad para reducir casos por COVID-19 en Guerrero

Al presidir como todos los días la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que reducir la movilidad será una medida fundamental para contener la propagación del COVID-19 en Guerrero.



Durante la sesión de este lunes, el Ejecutivo guerrerense y los integrantes de la mesa revisaron la incidencia delictiva de las últimas 24 horas, el desarrollo de la pandemia generada por el coronavirus en la entidad, así como los incendios forestales activos.



En cuanto a este último punto, el secretario de Protección Civil del estado, Marco César Mayares Salvador, informó que actualmente hay seis incendios activos en la entidad, los cuales ya están en proceso de sofocación.



El incendio que se presentó el sábado por la tarde en la Ciénaga, al oeste de de la capital del estado, se encuentra controlado al 95 por ciento y se espera que para este lunes se apague en su totalidad.



En el caso de la incidencia delictiva, se informó que no hubo registro de homicidios dolosos el domingo, además, los delitos siguen a la baja en los municipios prioritarios.



En el tema de la seguridad, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, presentó los avances en la investigación del homicidio del delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de su hijo.



El gobernador Héctor Astudillo expresó a sus familiares toda su solidaridad y exhortó al fiscal agilizar las investigaciones para que este crimen no quede impune.



Con relación al avance del COVID-19 en Guerrero, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos reportó que los 210 casos positivos se concentran en 25 municipios, mientras que aumentó a 40 los municipios vecinos sin contagio y sólo 16 no tienen vecindad ni contagios.



Indicó que se tienen además 493 casos negativos, 41 sospechosos, 31 defunciones y 75 recuperados, sin embargo, dijo que el aumento de casos positivos se dio en un 328 por ciento en los últimos 17 días.



Refirió que de las 464 camas disponibles de todo el sector salud, solo están ocupadas 55, lo que representa el 12 por ciento.



Ante este panorama, el Ejecutivo guerrerense instruyó fortalecer las acciones de concientización y de sanitización en varios municipios, además de exhortar a los presidentes municipales a hacer su parte para enfrentar esta pandemia y ayudar a reducir la movilidad.



"Les queremos pedir que hagan más cosas para disminuir la movilidad para que no se vaya de las manos el tema de la pandemia", expresó Astudillo Flores



A su vez, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, indicó que en varios municipios se impulsa la estrategia para disminuir la movilidad del transporte.



Asimismo, como parte de las medidas preventivas en los reclusorios, inició el proceso de liberación de reos que estaban por cumplir su sentencia y que no hayan cometido delitos graves ni del fuero federal.



En la sesión se informó que la ocupación hotelera en la entidad es del 2.8 por ciento y se presentó el reporte de la afluencia vehicular, la cual sigue a la baja.