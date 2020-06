Llama el gobernador Astudillo a las y los alcaldes a no relajar medidas para que paren los contagios

En el informe diario de los datos del COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que de acuerdo a una encuesta que se aplicó entre distintos sectores de la sociedad, el 77 por ciento de la población está de acuerdo con las acciones que se han implementado para disminuir el impacto negativo del coronavirus, sin embargo insistió en que es necesario evitar el relajamiento para frenar más contagios.



A través de un enlace por redes sociales, Astudillo Flores puntualizó que sostuvo una reunión con alcaldes y alcaldesas, a quienes les compartió los resultados de esta encuesta, en donde destacó la simpatía de la población en torno a la ampliación al 30 de junio de todas las medidas.



El Ejecutivo guerrerense destacó el clamor que hay por volver a abrir los negocios y con ello recuperar el movimiento económico en la entidad, de manera particular en las zonas turísticas, como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco. Sin embargo lo primordial para poder lograrlo es evitar el relajamiento social, que los hospitales tengan menos pacientes y bajar los indicadores para bajar de nivel en el semáforo federal.



En este sentido indicó: ’Si algo queremos todos los guerrerense es que se reactive el estado económicamente y por supuesto seguir cuidando la salud. Guerrero está en semáforo rojo vamos a tratar colocarnos en otro color para poder hacer reapertura’.



La encuesta también destaca la coordinación de esfuerzos con la Federación, por lo que el 65% de la población tiene esta percepción de que hay un trabajo conjunto a favor de la salud. Recalcó que esto no ha terminado y es necesario reforzar medidas para alcanzar los parámetros que permitan reiniciar con las labores. ’Sin duda fue una acción dura, pero necesaria’, insistió el gobernador, quien además solicitó a la población prepararse para poder abrir para el próximo primero de julio.



PRESENTA GUERRERO SEGUNDO DÍA MÁS ALTO DE CONTAGIOS



En lo que fue el informe diario, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que este 22 de junio se presentó el segundo día más alto en cuanto a contagios en la entidad con 161 casos. Sólo antecedido por el 29 de mayo, en donde se reportaron 185 casos, por lo que pidió a la población aplicarse más y luchar para revertir estas cifras negativas.



De acuerdo a los datos, actualmente en la entidad hay 73 municipios con casos positivos y ocho sin contagio, por lo que la entidad ya no cuenta con ninguno de los llamados Municipios de la Esperanza. En este contexto, en Guerrero hay 4 mil 413 casos confirmados y 734 defunciones.



El titular de Salud hizo un recuento detallado de cada una de las siete regiones, en donde dio a conocer números de casos y defunciones, además de la ocupación hospitalaria. Destacando Acapulco, que es el municipio que más casos presenta.



Ante esto, tanto el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, coincidieron en señalar que es necesario que la población continúe con las indicaciones y acciones para no registrar más caídos positivos por COVID-19.



También destacaron el trabajo que se realiza en torno a jornadas de concientización y sanitización, que de acuerdo a lo informado por Bravo Abarca, desde ayer se dio inicio a la colocación de filtros y campañas de concientización y sanitización en los 16 municipios con mayor movilidad, de tal modo que el pasado domingo se comenzó la labor en Acapulco, en donde en 27 mercados y cinco puntos estratégicos, se invitó a la población a acatar las indicaciones correspondientes.



Este lunes comienzan en Zihuatanejo, Petatlán, Coyuca de Benítez y Ometepec; mañana arrancan en Chilpancingo, Chilapa, Tecpan e Iguala; el jueves 25 de junio en Taxco, Teloloapan, Pungarabato, Tlapa, Ometepec, Ayutla, Florencio Villarreal, San Luis Acatlán y San Marcos.



Mientras que en el tema de Cocinas Comunitarias, se autorizó que continúen dando servicio durante el tiempo que sea necesario. Hasta el momento se han otorgado alrededor de 12 mil 500 raciones diarias y más de 143 mil en promedio.