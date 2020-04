Llama el gobernador Astudillo a pobladores a tomar en serio el COVID-19

Durante la transmisión de su mensaje diario y en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su llamado a la población de ser responsables y "tomar muy en serio" la situación que se vive por COVID-19, para evitar que se sigan dando contagios y con ello lograr frenar la curva epidémica, que hasta este día alcanzó 100 casos de coronavirus y 10 defunciones, al tiempo que insistió en garantizar que el personal médico cuenten con equipo médico, medicamentos y materiales de bioprotección e instó a la población en respetar al personal del sector Salud.



Sobre la pandemia, Astudillo Flores precisó: "Vamos a entrar a una etapa de más medidas, especialmente en los lugares donde hay más contagio. Tenemos que parar esto" y señaló que de acuerdo a las expectativas, entre el 8 y 10 de mayo se alcanzará la parte más delicada.



Acompañado por los titulares de Salud, Carlos de la Peña y de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, el Ejecutivo guerrerense manifestó que siguiendo las indicaciones de la Federación, la jornada de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de mayo y los municipios que no tengan registro de contagios, probablemente podrán regresar a clases el 17 de ese mismo mes.



En este sentido, se informó por parte de Salud estatal que hay 15 municipios con contagios confirmados, 38 sin contagio pero que tienen vecindad con algún municipio que los que sí hay casos y 28 sin contagios ni vecindad.



Respecto a este punto, se informó también que 119 comunidades en 43 municipios y 3 cabeceras municipales decidieron restringir el acceso a sus localidades.



Ante esto, Guerrero se encuentra en el lugar 17, esto de acuerdo a la tasa de incidencia; mientras que por número de casos, se ubica en el sitio 14.



Se indicó además que el tipo de transmisión ya se encuentra en la fase comunitaria; se ha presentado un aumento de casi el 98% en el número de casos y el día 12 de abril se presentó la mayor incidencia, con 14 confirmados en un solo día.



Por ello, insistió sujetarse a las restricción de actividades en lugares públicos, evitar acudir a plazas o a sitios de gran concentración, además de que el gobierno efectúa campañas de sanitización en penales del estado, en paradas de autobuses, mercados, lo que permite que el sistema de salud atienda a los pacientes por coronavirus sin que las instalaciones se vean rebasadas.







COVID-19 Y EL TEMA EDUCATIVO







En cuanto al tema educativo, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que va a ser un poco complejo el regreso este 20 de abril a clases virtuales, en los municipios que no cuentan con internet, sin embargo pidió el apoyo de los maestros, directivos y padres de familia para cumplir con esta encomienda.



Por ello, el titular de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, dijo que mientras no haya un regreso a las aulas, se aplicarán de manera puntual diversas estrategias para darle continuidad al proceso de enseñanza.



La primera de ellas está empatada con la Federación, de tal modo que se utilice la plataforma de Google y las herramientas que ahí se proporcionan.



También habrá difusión de los contenidos a través del canal Aprende en Casa. Mientras que en el estado, la televisora Radio y Televisión de Guerrero (RTG), retransmitirá estos programas y adicionalmente ofrecerá información mediante programas locales.



Otro de los apoyos es la comunicación directa alumnos-docentes, esto a través de plataformas y redes sociales, así como mensajería instantánea. Si no hubiera posibilidad de aplicar alguna de estas estrategias, pidió hacer uso de los libros de texto.



Por ello, pidió a los padres ayudar en este proceso. "De esta gran experiencia vamos a sacar muchas lecturas. Hoy se trata de trabajar, sumarnos antes esta contingencia. Hoy reconozco a las maestras y maestros de Guerrero por el apoyo".



Por otra parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores, exhortó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, visitar los distintos retenes sanitarios que se han registrado en la entidad.



Para finalizar la transmisión, el gobernador respondió a las preguntas de la población que le formularon a través de las redes sociales, en donde anunció que en conjunto con los municipios, se iniciará con la regulación en los mercados, de manera prioritaria aquellos que tengan más afluencia de personas.