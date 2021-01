Llama el gobernador Astudillo a respetar aplicación de la vacuna a personal de primera línea contra el COVID-19

El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado a respetar el protocolo establecido para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, en donde se establece que será el personal médico que atiende en primera línea a enfermos de este padecimiento. "Nosotros quisiéramos que se vacunaran todos, todos, a verme incluído yo. Pero yo creo que debemos de respetar las fases que están establecidas", agregó.



A este respecto señaló que está muy atento a todo el proceso; dijo que es criticable "que alguien quiera lograr vacunarse si no está en la línea de trabajo de tratamiento de los enfermos de Covid", aunque trabaje en alguna instancia del Sector Salud, advirtiendo que están ubicados quiénes han incurrido en esta práctica.



En su intervención, el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos informó que en el corte de ayer, se alcanzó un avance del 31% en este proceso, en las diferentes instituciones del Sector Salud.



En relación a la situación de Guerrero, el mandatario estatal dio a conocer que del 18 al 31 de enero, el estado permanecerá en Semáforo Naranja, destacando que ha habido un aumento en los números relacionados con los indicadores estipulados en esta medición federal.



"Sin duda, ha ido creciendo el número de contagios y también el número de utilización en los hospitales. Estas no son noticias buenas, no son noticias halagadoras; sí vamos a conservarnos en semáforo naranja, pero los puntos han subido, han un subido para mal, no para bien", añadió.



Los números del Covid-19



En cuanto a los números, De la Peña Pintos dijo que de acuerdo a la medición, Guerrero se ubicó en semáforo naranja con un aumento, pues paso de un promedio de 18-19 a 24 puntos. Puntualizó que el color naranja tiene un espectro de entre 16 y 32.



Hasta este momento la entidad acumula 27 mil 531

casos y 2 mil 815 total de defunciones. Mientras que en las últimas 24 horas se registraron 224 nuevos casos.



El funcionario destacó la situación de Iguala y Taxco, en donde se han reforzado todas las acciones.



En cuanto a la hospitalización hay 349 pacientes, de los cuales 62 se encuentran en estado crítico. Se mantiene un promedio de 15.5 defunciones por día en lo que va del mes de enero.



Hay un 52% de ocupación hospitalaria, promediando los pacientes intubados y los no intubados.



Para concluir la transmisión el mandatario pidió a la población continuar aplicando todas las medidas de higiene, así como el uso de cubrebocas y la sana distancia.