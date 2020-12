Llama el regidor Ilich Lozano a apoyar con donativos a la Casa Hogar Nueva Esperanza

Como parte de un reto que le hiciera un usuario en redes sociales, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, visitó la Casa Hogar Nueva Esperanza en el poblado de Bajos del Ejido del municipio de Coyuca de Benítez que alberga a más de 35 habitantes, que en su mayoría han sido abandonados por sus familiares.



Durante dicha visita, el edil porteño, llevó apoyos en especie y económicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. De igual forma, a través de su cuenta de Facebook exhortó a los guerrerenses a realizar donativos de cualquier tipo a la Casa Hogar Nueva Esperanza, ’cuidar a nuestros viejitos es una causa muy noble, en cuanto me hicieron el reto en las redes sociales lo acepté de corazón, porque en verdad necesitan de nuestra ayuda y apoyo. Mientras yo pueda ayudar lo volveré hacer con mucho gusto, esta no será la última vez’, aseveró.



Por otro lado, María del Rosario Santos fundadora de la Casa Hogar Nueva Esperanza que inició su labor altruista desde hace 15 años, agradeció la ayuda recibida por parte de Lozano Herrera, ’aquí recibimos a personas abandonadas por sus familiares y pacientes referidos de hospitales de Acapulco, no somos subsidiados por ningún programa social del gobierno. No solo necesitamos de donativos en épocas decembrinas, sino todo el año porque tenemos a muchos pacientes con diferentes enfermedades degenerativas. Agradezco al regidor por su apoyo, que aunque esta casa hogar no pertenece a Acapulco el vino a ayudarnos y se que podemos contar con él para poder seguir buscando apoyos’, aseveró.