Llama Emilio Ulloa a la unidad en Morena y acatar resultados de encuesta

ACAPULCO, Gro., 27 septiembre de 2020.- El aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Emilio Ulloa Pérez llamó a sus compañeros aspirantes a acatar los resultados de la encuesta para renovar la dirigencia.



’La decisión que se tome, yo la voy a acatar, yo no voy a entrar en este ambiente de desacreditar, al igual para quien resulte en la encuestas ser el candidato para la gubernatura de Guerrero y presidencia de Acapulco’.



En conferencia de prensa este domingo, acompañado del dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, el aspirante dijo que Guerrero es indispensable para fortalecer este partido en el país, por la gran cantidad de simpatizantes que tiene.



’Para nosotros es fundamental que el partido transite en el proceso de unidad, donde la resolución sean las encuestas y que acatemos lo que ahí se ve, no que las desconozcan, cuando hagamos la encuesta en el estado de Guerrero en torno a la gubernatura, la acatemos todos y todos los que van a entrar a la encuesta’, resaltó.



Explicó que de no respetarse los métodos de elección dentro de Morena podría provocar confrontaciones, que con la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus, traerían consigo mítines que ya no se deben hacer para evitar contagios.



’Se acabaron asambleas de mil, dos mil eso ya no va existir, cómo vamos a procesar el tema de regidores en municipios tan grandes como Neza como Acapulco, Oaxaca, las capitales del país, pues va a ser un procedimiento distinto y una nueva normalidad que nos está llevando la pandemia (…), por eso hacemos un llamado a la unidad, porque si no nos ponemos de acuerdo la dirigencia nacional, cómo le pedimos a los estados que se pongan de acuerdo’, expresó. Emilio Ulloa fue acompañado por el contador general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Germán Cerón Silverio; el ex diputado local Julio Bernal Reséndiz, del grupo del ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto; y el ex síndico del puerto, Fernando Donoso Pérez, cercano al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

