Llama especialista a implementar políticas públicas que apoyen a trabajadores informales y empresas formales ante recesión económica por COVID-19

• Indica economista que el apoyo a estos sectores permitiría crecer más rápidamente en 2021.



Toluca, Estado de México, .- Para enfrentar la recesión económica que derivará de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 en el Estado de México, se necesitará la suma de todos los sectores de la sociedad en un pacto que permita proteger los ingresos de las y los trabajadores informales, así como el de las empresas formales.



Lo anterior fue mencionado por Santiago Levy Algazi, al participar en el ciclo de videoconferencias ’Mayo: mes laboral’, que organiza la Secretaría del Trabajo.



Durante este ejercicio, el Doctor en Economía por la Universidad de Boston, propuso la implementación de diversas políticas públicas en beneficio de los trabajadores mexiquenses.



Estas propuestas consisten en apoyar a los trabajadores informales y, en segundo término a las empresas formales; esto, a través de transferencias de ingresos directas a los del primer grupo para que se puedan quedarse en casa.



’Les estamos pidiendo que se queden en su casa y no vayan a trabajar, la sociedad no les puede pedir que no vayan a trabajar sin sustituir esa fuente de ingreso, estoy hablando de compensar dos tercios o algo así de los ingresos que tenían anteriormente con transferencias mensuales para que tengan un ingreso directo’, precisó Levy Algazi.



Quien fue vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo agregó que para el segundo sector, el apoyo se debe dar para evitar el despido de trabajadores, y con ello se mantenga el vínculo durante los meses críticos de la recesión. Esto permitiría crecer más rápidamente en el 2021.



También propuso apoyos a las empresas formales como subsidiar las contribuciones al IMSS, Infonavit y a las Afores, parte del salario por dos o tres meses y darle a las empresas garantías para que puedan obtener acceso a créditos a través de la banca comercial, que les resuelvan el problema de liquidez, todos ello, condicionados a que las empresas no despidan.



En ese sentido, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 2000 a 2005, dijo que las crisis pasadas le han enseñado a México que cuando las empresas formales quiebran, los trabajadores formales pierden su trabajo y son despedidos, y consiguen otro empleo, casi nunca consiguen salarios a los que tenían antes.



Cuando se rompen los vínculos entre la empresa y el trabajador, hay largos periodos de desempleo, y los trabajadores acaban en empleos de menor calidad.



Por último concluyó que nuestro sistema financiero cuenta con fortalezas, pero si pasan muchos meses, va a ser muy difícil que no se contamine el sistema y que una fortaleza empiece a ser parte del problema.