Llama Félix Salgado a los ex aspirantes a parar el "fuego amigo" y sumarse al proyecto de la 4T en Guerrero

El precandidato de Morena a la gubernatura del estado, Félix Salgado Macedonio, hizo un ’llamado fraterno’ a los ex aspirantes a parar el ’fuego amigo’ y sumarse al proyecto político que él encabezará para que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero.



El senador con licencia encabezó una gira por Zihuatanejo, Petatlán y Atoyac de Álvarez, en la región Costa Grande, en su calidad como coordinador estatal de organización de Morena.



Ahí tomó protesta a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, recién conformados en esos municipios.



En entrevista, indicó que recorrerá toda la entidad para cumplir con la encomienda de su partido.



Explicó que, llegado el momento, se registrará como candidato de Morena a la gubernatura.



’Ya estamos trabajando para que, después de llegar al registro, diseñemos la estrategia de campaña’, apuntó.



-¿Qué opina de la campaña en su contra para quitarle la candidatura?, le preguntaron los periodistas.



’No, no hay ninguna posibilidad; yo llamo a todos mis compañeras y compañeros y a los del fuego amigo a que veamos con altura de miras el proyecto que viene. El proyecto no es de Félix, es un proyecto de la Cuarta Transformación, no es mío, no soy yo, es la aspiración del pueblo de Guerrero que está manifiesta y clara cuando se les preguntó quién querían que fuera el coordinador estatal de los Comités del Cambio Verdadero, está claro que traigo el respaldo y el apoyo de la población’, respondió Salgado Macedonio.



También se le preguntó sobre la inconformidad del ex aspirante Luis Walton Aburto.



’A Walton lo quiero mucho, le tengo un gran respeto, es un gran empresario, valiente, trabajador, incansable y nos hace falta aquí’, expresó.



Subrayó que todos los aspirantes firmaron un acuerdo, donde se comprometieron a aceptar el resultado de la encuesta.



Además, precisó que se hicieron por lo menos tres encuestas y en todas resultó triunfador.



’Ahora quiero que cumplamos con ese acuerdo, que no pongamos en tela de duda la honorabilidad de Morena, porque Morena ya definió, Morena ya decidió, consecuentemente los que aspiramos tenemos que acatar’, sentenció Salgado.



Durante el evento en Zihuatanejo, Salgado Macedonio se comprometió a trabajar ’permanentemente para lograr que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero’.



Reiteró el llamado ’fraterno’ a los ex aspirantes a respetar el acuerdo y sumarse al proyecto político que encabezará.



’Vamos a seguir luchando para lograr los más altos anhelos del pueblo de México y Guerrero (…), es el pueblo el que manda, dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo pone y el pueblo quita y es el pueblo el que está marchando al lado de este gran proyecto; no quiero que nadie se quede fuera, que entren todos a esta arca de la democracia’, sentenció.



Posteriormente visitó los municipios de Petatlán y Atoyac de Álvarez, donde recordó las luchas históricas del pueblo de Guerrero en favor de la democracia y la justicia, así como las aportaciones de grandes personajes de la Costa Grande, como el profesor Lucio Cabañas.