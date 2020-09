Llama Gatell a cuidar la vida y no relajar medidas en fiestas patrias

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, admitió que existe preocupación por parte de las autoridades sanitarias de que, con las fiestas patrias, los ciudadanos relajen el confinamiento y medidas de higiene recomendadas desde que inició la pandemia por Covid-19 en el país.



Señaló que aunque se ha registrado a nivel nacional un descenso de casos confirmados por Covid-19 en casi siete semanas, la pandemia no ha concluido.



’La epidemia no ha acabado, les encomendamos, por favor, mantener las medidas de precaución general, no olvidarse del lavado de manos, la sana distancia, el uso apropiado de cubrebocas’, señaló el funcionario durante el informe diario sobre coronavirus Covid-19 en México.



Señaló que hasta el momento 25 de las 32 entidades del país han registrado tres semanas en descenso en el número de casos.



Además, felicitó la gestión de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por un ’excelente’ manejo de la pandemia en la región más compleja del país.



La tradicional ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo sin que se permita la entrada a personas al zócalo capitalino, con juegos pirotécnicos y eventos artísticos que representan a todo el territorio nacional.



El 16 de septiembre se llevará a cabo un desfile militar con presencia de vehículos militares y se izará la bandera, pero todo sin la presencia de personas en las calles.