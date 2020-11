Llama gobernador Astudillo ponderar la salud de los guerrerenses en actos de proselitismo político

• Continúan los trabajos de sanitización y se alistan operativos y brigadas sanitarias en mercados: HAF



Chilpancingo., Gro, 10 de Noviembre de 2020 – El gobernador Héctor Astudillo Flores, junto con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, llamaron a ponderar la salud de los guerrerenses durante las actividades y reuniones de proselitismo político, limitando los aforos de asistentes con sana distancia y portar cubre bocas a efecto de disminuir los riesgos de contagios de Covid-19 durante estos encuentros.



En la transmisión en vivo número 225 para el seguimiento de la pandemia de COVID-19 en Guerrero, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, puntualizó que la recomendación es para todos con el propósito de limitar los aforos y permanecer con cubre bocas y respetar la sana distancia.



En este sentido, Astudillo Flores, convocó como autoridad sanitaria ponderar la salud de la población en estos actos de proselitismo y pidió a las propias autoridades en este caso electorales, hacer lo correspondiente para privilegiar la salud de las y los guerrerenses.



En otro tema, el gobernador dijo que se trabaja con intensidad en los operativos de sanitización en Acapulco, Chilpancingo, Ometepec y Zihuatanejo, además se dialoga con las autoridades municipales para reforzar la atención en los mercados que son de enorme preocupación a efecto de que disminuya la posibilidad de contagios.



Añadió que se han colocado diez módulos de limpieza con lavabo, jabón, agua potable, gel antibacterial y cubre bocas instalados en diversos puntos estratégicos en Acapulco, por lo que se alistan los filtros en mercados y supermercados grandes con la atención sanitaria.



El mandatario estatal, aclaró que el gobierno federal analiza un producto que aspira a ser una vacuna y Guerrero es una de las entidades donde se ha iniciado el análisis de este producto, particularmente en Acapulco.

’Se está analizando una posible vacuna, no se está poniendo una vacuna porque si ya tuviéramos la vacuna vendrían de otros lugares del mundo para ponérsela en Acapulco, no, no hay vacuna lo que hay es un análisis de un producto que aspira a ser vacuna’, puntualizó Astudillo Flores.



En el seguimiento puntual a la evolución del COVID19 en Guerrero, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que inicia la semana epidemiológica 46 en semáforo naranja con un total de 22 mil 719 casos confirmados acumulados y 2 mil 319 defunciones, además se tienen 36 nuevos casos notificados lo que representa el 0.1 por ciento respecto al día anterior.



De la Peña Pintos, indicó que se tienen nueve defunciones que han sucedido en diferentes días del mes de noviembre pero que se han integrado a plataforma, además, en cuanto a la tendencia de hospitalización son 156 hospitalizados y 42 personas en estado crítico intubados, teniendo una ocupación de camas del 23 por ciento en general en todo el sector.



El secretario de Salud , informó que la institución a su cargo emitió un documento para propietarios o representantes legales de salones en lugares abiertos donde se le solicita a través de la COPRISEG que, con siete días de anticipación realicen la solicitud para verificar las condiciones sanitarias correctas para la adecuada prestación de servicio en estos lugares al aire libre.