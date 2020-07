Llama Gobierno de Texcoco a no tirar la basura en la calle para prevenir inundaciones

Texcoco, Méx a 20 de julio 2020.- El 40 por ciento de encharcamientos en las calles de Texcoco, tiene que ver con la gran cantidad de basura que se tira y se acumula en las calles y que durante los aguaceros es arrastrada a las alcantarillas, provocando los taponamientos, informó el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Texcoco Arnulfo Silva Adaya.



Señaló que basura como bolsas de papel y plástico, hojas de los árboles, desperdicios de comida, tierra y piedras, es lo que se llega a encontrar taponando alcantarillas, de donde se llegas a recoger entre dos y cinco kilos de basura, después de retirarla en 10 minutos bajan niveles de agua en la vía pública.



Ante ello, Arnulfo Silva hizo un llamado a la ciudadanía para que eviten tirar la basura en la vía pública, también para que los vecinos barran el frente de sus casas, recogiendo la basura y las hojas de los árboles para tirarlas al camión recolector de desechos, previendo así que sus calles tengan encharcamientos severos.



Arnulfo Silva afirmó que desde la Presidencia municipal que encabeza Sandra Luz Falcón Venegas, se han mantenido como estrategia el trabajo constante en la limpieza de cárcamos y causes para prevenir que en temporada de lluvias haya inundaciones que afecten a los ciudadanos, ’pero con la basura en la gente tira en las calles, nos complica la labor preventiva contra las inundaciones’, expresó.



Afirmó que estás medidas preventivas, han permitido que más eficiencia para desalojar el agua en las últimas lluvias que se han registrado en el municipio.

Agregó que se tiene un trabajo coordinado con las Direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Movilidad, Servicios Públicos, para actuar de manera inmediata ante las contingencias por lluvia.



Sin embargo el apoyo de la ciudadanía es importante para evitar que haya basura en las calles, que provoquen taponamientos durante las fuertes lluvias.



También hizo un llamado a la ciudadanía para que no tiren basura en los ríos y afluentes es de agua, de donde se han sacado toneladas de basura que causan taponamientos, desde ramas, llantas, sillones, colchones, plásticos y botellas de pet, entre otros desechos que tiran a los ríos y que pueden causar severos daños a los causes.