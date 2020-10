Llama iglesia a guadalupanos a no peregrinar a la basílica

La Iglesia católica mexicana informó este martes que suspenderá los actos litúrgicos de la Basílica de la Guadalupe de Ciudad de México entre los días 11 y 12 de diciembre para evitar la masiva peregrinación del Día de la Virgen a raíz de la pandemia de Covid-19.



’La Basílica de Guadalupe no tendría actividad el 11 y 12 de diciembre’, apuntó el semanario católico Desde la Fe, que a su vez explicó que ’las autoridades del santuario trabajan aún con los gobiernos federal y local para definir las medidas sanitarias en el marco de las Fiestas Guadalupanas’.



Según detalló el semanario de la Iglesia, el rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez, quiere ’evitar aglomeraciones los días 11 y 12 de diciembre’ debido a la pandemia de Covid-19, que acumula más de 86,000 muertos en el país y casi 855,000 contagios.



Cada año, alrededor de 10 millones de peregrinos visitan el templo durante los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe y miles de personas pasan la noche en su explanada.



Por ello, el rector de la basílica anunció que este año no habrá ningún ritual en la basílica y que el homenaje a la virgen morena ’se llevará a cabo de forma virtual’.



Además, advirtió que si finalmente las autoridades deciden no cerrar el templo, ’solo se permitiría a los peregrinos pasar frente a la imagen, pero de ningún modo podrían permanecer en el recinto o sus inmediaciones’.



El rector pidió a los fieles que celebren esta festividad ’en las propias comunidades de origen, sea a nivel parroquial, de barrio o de familia’, siempre buscando ’prevenir contagios’.



Asimismo, recordó que la basílica ofrece en su página web ’materiales como oraciones, ritos, catequesis y dinámicas virtuales’ para poder celebrar el Día de la Virgen a distancia.



El rector propuso también ’redirigir las visitas de los fieles’ al santuario en los meses de noviembre y enero, a fin de evitar una gran concentración de personas durante diciembre.



Las autoridades sanitarias de México pidieron este mismo martes a la población evitar aglomeraciones en el país, especialmente durante el Día de Muertos, celebrado entre el 1 y el 2 de noviembre, y el Día de la Virgen de Guadalupe, entre el 11 y el 12 de diciembre.



Si bien las autoridades de Ciudad de México ya anunciaron el cierre de los cementerios para evitar visitas durante el Día de Muertos, el Gobierno federal todavía estudia con la Conferencia del Episcopado Mexicano las medidas durante el Día de la Virgen.



La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando la leyenda dice que esta virgen morena se le apareció al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, en el Cerro Tepeyac, a cuyos pies se ubica hoy la basílica.EFE | FORBES