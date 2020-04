Llama la CAPAMA a no politizar el servicio de agua en Acapulco ante contingencia

Ante la contingencia de salud por el nuevo Coronavirus COVID-19, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) hace un llamado, a dirigentes políticos, civiles y sociales no politizar el servicio del organismo.



La paramunicipal encargada de operar y administrar el servicio de agua potable en Acapulco, trabaja a marchas forzadas como ha instruido la presidenta municipal Adela Román Ocampo, para dotar del vital líquido a usuarios que reciben servicio regular y por tandeo en tomas domiciliarias.



Con respaldo del Gobierno Municipal, Capama abastece agua a través de pipas a ciudadanos que habitan en colonias irregulares que no tienen red hidráulica, servicio que es completamente gratuito, a pesar de las deudas históricas que generaron administraciones pasadas y que hoy debe pagar a la actual administración.



Como nunca antes, Capama se ha convertido en el organismo operador del agua más transparente del estado, por el manejo honesto de sus recursos financieros, como lo demuestra el último informe y calificación de 2019 que emitió el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro).



Román Ocampo, quien funge como presidenta del Consejo de Administración de la Capama, permanece pendiente del esfuerzo diario del personal administrativo y operativo, ordenando especial atención a la reparación de fugas, mantenimiento y desazolve en tuberías obsoletas de agua y drenaje que datan de hace 30, 40 y 50 años.



Para que los acapulqueños cuenten con agua en esta contingencia de COVID-19, el organismo trabaja a marchas forzadas, además se instruyó al departamento de comercial y operativo no suspender el servicio a usuarios morosos.



Todo lo anterior deja en claro que carecen de fundamento las voces de personas que buscan notoriedad argumentando deficiencias en el servicio para generar pánico y preocupación en los ciudadanos, sin considerar que se hace un esfuerzo extraordinario para superar las adversidades generadas en el pasado y que ahora son atendidas responsablemente.



Capama seguirá trabajando para generar tranquilidad en las familias acapulqueñas, a quienes se les pide no hacer eco a voces que pretenden sacar ’raja política’ confrontando a sociedad y autoridades en la contingencia de salud, momento totalmente innecesario que exige la unidad de todos para superar las adversidades.