Llama López Sugía a dotar de quipo de protección al personal de salud

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero Arturo López Sugía llamó a las autoridades federales a dotar al personal que enfrenta la emergencia sanitaria por el Covid-19 del equipo de protección adecuado para su protección y la de sus familias.



Entrevistado sobre las protestas de los trabajadores del ISSSTE y el IMSS en Guerrero dijo que ’es justificado que se manifiesten, ya que son la primera línea ante la epidemia y los ciudadanos los necesitamos sanos para que estén en posibilidad de darnos la atención a nosotros o a nuestros familiares que lleguen a necesitarlo’.



El diputado de Movimiento Ciudadano dijo confiar en que no tardará en llegar el equipo necesario.



’Seguramente el gobierno federal no tarda en hacer llegar esos insumos. Es desesperante, se entiende, que se haya decretado una emergencia sanitaria, que los casos de Coronavirus vayan aumentando y no se cuente con lo más básico’.



Por lo que hizo un llamado a las autoridades del sector salud ’a que den celeridad al envío de los insumos necesarios para que el personal médico, de enfermería y en general en los hospitales, cuenten con la protección necesaria para salvar vidas sin exponer las suyas’.