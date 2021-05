Llama Luis Enrique Ríos Saucedo a votar 4 de 4 por Morena en Guerrero

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, llamó a la ciudadanía a cerrar filas a favor de la transformación y votar las 4 boletas por la gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales por Morena, este próximo 06 de junio.



En entrevista afirmó que el respaldo que le dio a la Senadora, Nestora Salgado García para que fuera la próxima candidata a la gubernatura fue por las coincidencias e identificación en el programa de lucha social y proyecto de la 4T.



Expresó que a pesar de que Salgado García, no fue favorecida en un proceso interno de encuesta donde no hubo mucha claridad, pero sí legalidad; serán respetuosos y llamarán de manera institucional a los ciudadanos para que voten todo por MORENA.



Cuestionado en torno, sí fue nepotismo la designación de Evelin Salgado, hija del senador, Félix Salgado Macedonio; Ríos Saucedo se limitó a explicar no conocer a la actual candidata, a quién no se le vio participe de las acciones de construcción del partido, por lo que no podría emitir una opinión al respecto.



- ¿Fue nepotismo entonces en el caso de Evelin Salgado?, fue cuestionado



’Bueno, yo puedo decirte que yo soy fundador de Morena, fui el primer secretario de organización, segundo presidente del Consejo Estatal, ahora diputado local, participe desde el 2009 en la Construcción de Morena y debo decir que yo no conozco a la compañera.



No la identificó como una compañera que esté o haya participado en la organización y construcción del partido. La decisión finalmente es una situación de los órganos nacionales de incluirla en la encuesta y según lo que refirieron, pues, ella es la ganadora’ expresó.



- Ella será la candidata ¿Qué van hacer ustedes?



’Si en algo nos hemos caracterizado, es en mantener una postura institucional, no la entienden quiénes van llegando a Morena, quienes están identificados en las corrientes y grupos del PRD, y donde nunca estuvieron acostumbrados a ser institucionales, porque están acostumbrados a la política del arrebato y del agandalle.



Pero nosotros que somos los constructores de esta organización y aunque muchas veces no estamos de acuerdo en decisiones y dónde somos muy críticos, sabemos que ha sido una lucha de 20 años, donde fuimos muy críticos contra la mafia del poder y ahora no vamos a quedarnos callados con lo que ocurre al interior de Morena.



Pero, así como somos críticos, también somos muy institucionales, y si ya hay una determinación estatutaria, con legalidad, a lo mejor no con mucha legitimidad, pero si con legalidad, pues nosotros hemos determinado que vamos a respaldar la 4 de 4, de las boletas que estarán el 06 de junio’ refirió.



A pesar de que se negó a opinar de cómo podría ser su papel de Evelin Salgado en la administración pública, confió que desde la campaña se pueda dar un giro y se muestre que trae ideas, propuestas, alternativas, discusión y debate apegado al programa identificado en Morena: ’y no en un show mediático, en escándalo, estridencia que ha caracterizado la política de los últimos 4 meses en Morena’ confió.