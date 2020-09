Llama Mario Delgado a la unidad en Morena y cerrar el paso a políticos ’saqueadores’

Tras afirmar que la unidad debe ser la bandera para fortalecer a Morena rumbo a las elecciones del 2021, el aspirante a la dirigencia Nacional, Mario Delgado Carrillo consideró que este partido debe cerrar el paso a los políticos saqueadores, pues aseguró que en las filas se encuentran los perfiles idóneos y comprometidos con la verdadera transformación.



Esto durante una reunión privada con alcaldes, diputados locales, federales y autoridades estatales de este instituto político durante la tarde de este viernes en Acapulco, tras una gira de promoción.



"Por que vamos a seguir ganando más espacios, Morena va a seguir creciendo, tenemos que salir con nuestros mejores cuadros siempre y ya, no es lo mismo que el 18, que llegaron muchos invitados, ya tenemos nuestros propios cuadros, que ya tienen historia en el Partido, cámaras, en los gobiernos, ya podemos decir cumplió, lo cumplió y entonces fortalecer" afirmó.



Delgado Carrillo afirmó que Guerrero es de los estados más consentidos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se han orientado importantes recursos a través de los programas sociales del Bienestar "además se está haciendo un buen trabajo con el Delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros", resaltó.



Por lo que aseguró que es importante que el partido se reconstruya con las bases y sin conflictos para caminar con la construcción de la Nueva República.



Entre sus propuestas para llegar a la dirigencia, están: garantizar la paridad de género en las candidaturas y espacios para comunidades indígenas, apostar a la formación política y también regresar parte de las prerrogativas que recibe Morena para acciones que realiza el gobierno federal.



Llamó a todos los militantes a evitar la violencia verbal al interior de Morena: a mí no me gusta ver a mis compañeros que se insultan, que se denigran, que dividen, que dan odio, eso no es de nosotros, es momento de sumar, no de restar", aseguró.



Vislumbró un crecimiento del Partido, pidiendo no convertirlo en un embudo, por que es un movimiento, por lo que pidió el apoyo de la militancia para que se conviertan en promotores de la unidad en todo el territorio.



En este evento se dividió en dos segmentos, por un lado, se encontraba el Presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, acompañado de los alcaldes de Azoyú, José Efrén Cortés, las alcaldesas de Buenavista de Cúellar, y Cuetzala del progreso, Ana Lilia Botello Figueroa y Elizabeth Mendoza Damacio, así como los legisladores locales, Moisés Reyes Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Norma Otilia Hernández Martínez y la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares, en medio de las legisladoras, se sentó, Mario Delgado Carrillo.



Mientras que del otro extremo, se encontraba el secretario de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, el senador, Félix Salgado Macedonio, los diputados federales, Carlos Sánchez Barrios y Rosario Merlín.



Durante la mañana visitó Chilpancingo y sostuvo una rueda de prensa en Acapulco.