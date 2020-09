Llama Maurilio Hernández a construir acuerdos y no torpedear trabajo legislativo

TOLUCA, Méx.- 5 septiembre 2020. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura del Estado de México, el diputado Maurilio Hernández González, llamó a los grupos parlamentarios a privilegiar la política y construir consensos, de lo contrario, la fracción parlamentaria de Morena tiene voto ponderado para sacar adelante las reformas constitucionales y legales necesarias para democratizar las instituciones mexiquenses.



En su mensaje después de haber sido electo, por unanimidad, presidente de la Jucopo por tercer año consecutivo, Maurilio Hernández aseguró que hasta ahora, la Legislatura ha sido ejemplo a nivel nacional por los acuerdos logrados, sin embargo, ante la cercanía del proceso electoral no se vale torpedear la labor legislativa por intereses mezquinos y convocó a un ánimo conciliatorio y constructivo para desahogar los asuntos de interés de los mexiquenses.



’Sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos electorales que, hemos dicho, que ojalá en el espacio, en el campo de batalla se puedan dirimir las diferencias y los proyectos, pero que aquí ya como colegiados podamos encontrar nuestras coincidencias’, planteó.



Hizo notar que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene voto ponderado para hacer las modificaciones constitucionales y legales que se requieran. ’Vamos a construir los resultados pacíficamente, pero que lo tengan claro todas y todos.



Estamos preparados para dar la batalla en el terreno que decidan que se dé la batalla’, señaló, ante la ausencia de diputados de la oposición que abandonaron el pleno, al iniciar los trabajos del Tercer año legislativo.

Hernández González sostuvo que se requiere modificar el marco constitucional para democratizar las instituciones de la entidad, por lo que llamó a los integrantes de la Jucopo a cumplir con su responsabilidad y no traicionar la confianza de los electores por capricho.



’¿O estamos o no estamos? y eso lo digo con la responsabilidad que implica porque nosotros, y lo digo también abierta y claramente, la Junta de Coordinación Política se conduce en la toma de decisiones por el voto ponderado; y las decisiones en la Junta se toman por el voto ponderado y con el voto ponderado que yo represento ahí pudiéramos tomar muchas decisiones, pudiéramos aprobar muchas leyes, muchas reformas que se necesite adicionar’.



Sin embargo, añadió, la política es el arte de la concertación, de la suma de voluntades, de hacer posible lo que parece imposible.



’Lo otro, lo de torpedear, lo de querer obstaculizar, eso es fácil porque eso no tiene ninguna connotación dentro de la ética de la moral, de la moral política es a lo que nos referimos. Entonces reitero, yo espero que haya una reflexión al respecto, porque si no hacemos uso de nuestro derecho compañeras y compañeros. Nosotros no venimos con tambores de guerra, nosotros tampoco venimos rompiendo lanzas, pero si la rompen delante de nosotros tendrá la respuesta que se merecen como compañeras y compañeros’.



Puntualizó que esa es la virtud de la política, la de buscar los consensos y encontrar los resultados a partir de conciliar los diversos intereses, en vez de hacer un uso vil de ésta porque ello resulta en una aberración.



Junto con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, fueron elegidos como vicepresidentes de la Jucopo los diputados Miguel Sámano Peralta (PRI) y Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN); Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), como secretario; como vocal, la diputada Julieta Villalpando Riquelme (PES), quienes rindieron protesta ante el Pleno, mientras que los también vocales, los diputados Omar Ortega Álvarez (PRD) y José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM) deberán hacerlo en una sesión posterior.



EL INFORME



Al presentar el informe de labores del año legislativo que concluyó, Maurilio Hernández anunció que se someterá a la decisión de la Jucopo la autorización al órgano fiscalizador para contratar despachos externos para auditar de manera independiente a los tres poderes del estado para hacer una compulsa con las carteras que ya se dejaron, las actuales y las que puedan llegar.



Detalló los avances en las distintas materias y destacó los cambios en el área de comunicación social para difundir de manera más amplia el trabajo de las y los diputados, que tan solo este año derivó en la realización de 674 eventos entre sesiones, reuniones de comisiones y foros, exposiciones, conciertos y visitas guiadas, pese a la emergencia sanitaria.



Presumió la transparencia con que ha trabajado la 60 Legislatura y los acuerdos logrados, al indicar que la labor de difusión ha permitido acercar el trabajo de las y los diputados a 2 millones de personas, pero se requiere darle más robustez y vigor porque en la era de la comunicación el Congreso no puede estar rezagado.



ES LA ETAPA MÁS IMPORTANTE En el uso de recursos, el presidente de la Jucopo expuso que hubo una reducción de 10% del presupuesto para sumarse a la austeridad que requiere el país, con el compromiso de combatir la corrupción con la modernización del OSFEM.



Al concluir su discurso, el presidente de la Jucopo confió en que inicia la etapa más importante de esta Legislatura.