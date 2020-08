Llama Max Correa a un acuerdo nacional en MORENA

El diputado local Max Correa Hernández hizo un llamado a la militancia y dirigentes de Morena del país, para concentrar esfuerzos en vincularse más con el pueblo, los movimientos sociales, combatir la desinformación que genera la derecha y formar cuadros para el servicio público, y no en enfrentamientos que sólo debilitan al partido.



’Debemos proponernos un gran acuerdo nacional de tregua interna y unidad, porque los enemigos no están dentro’, afirmó el también dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), y agregó que el reto es ganar la mayoría del Congreso Federal, los congresos estatales y las gubernaturas en juego durante el próximo año.



’Esto es política, debemos ser eficaces, así lo ha dicho el Presidente, hay que dar resultados políticos y electorales, pero también hay que recordar que lo valioso de un Movimiento-Partido es la organización, estructura, militancia, sus luchas, causas, los programas y el pueblo’.



Reflexionó: ’Con un pacto de unidad estaremos mostrando a la ciudadanía que sí podemos y merecemos gobernar al país.



’Si el compañero Alfonso Ramírez Cuellar quedara al frente del partido tendría que buscar la unidad interna y los acuerdos en cada distrito, municipio y estado para lograr la victoria electoral que iniciará en tres semanas’.



Tras advertir que de no existir un gran acuerdo nacional al interior de Morena, la victoria de unos u otros por la presidencia del partido sería pírrica, Max Correa pidió a la militancia preguntarse: ¿Es posible ganar la encuesta con nuestras propuestas de compañeras y compañeros? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué debemos hacer para lograrlo?



Finalmente apuntó que el Presidente necesita de la unidad y no lastres partidistas porque está enfrentando momentos delicados con la pandemia, la crisis económica, inseguridad y delincuencia organizada.