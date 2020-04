Llama Monreal a Grupos Parlamentarios a aprobar plan de austeridad por solidaridad con los mexicanos.



Exhorta a evitar confrontaciones que profundicen la crisis provocada por el coronavirus.



El coordinador Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que el Senado de la República tiene que ser solidario con los mexicanos e implementar un plan extraordinario de austeridad para que esos ahorros se destinen a enfrentar los efectos negativos provocados por la pandemia de Covid-19.



En entrevista, recordó que México se enfrenta a una crisis sanitaria "muy profunda" y la Cámara Alta debe actuar en consonancia con la población, porque hay personas que se pueden quedar en su casa para evitar el contagio sin poner en riesgo su salario, pero también hay trabajadores en la calle que si no venden no comen o no tienen un ingreso diario.



Por eso, dijo, le propuso a los Grupos Parlamentarios un plan de ocho puntos que incluye la reducción del 30 al 50 por ciento de la dieta de los 128 senadores, así como la disminución del 50 por ciento de las prerrogativas de los Grupos Parlamentarios.



Además, prevee la suspensión total de foros, reuniones interparlamentarias y viajes internacionales que impliquen viáticos, boletos de avión, hoteles. Todo eso, acotó se suprimiría en los meses de la pandemia.



Tambien, dijo, el Senado sólo contaría con lo mínimo indispensable en materiales e instrumental y "dejaríamos para otro momento el tema del mantenimiento".



Esto implica un ahorro que se entregaría mensualmente al Consejo de Salubridad General, explicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.



Sin embargo, acotó que este plan tiene que ser aprobado por consenso, de lo contrario no funcionaría y "hay demasiadas diferencias en el país, demasiada confrontación y polarización para que el Senado todavía se vea mezclado en una disputa por dineros".



El senador consideró que independientemente de la facultad constitucional para actuar en favor de la población frente a la pandemia, este es un pequeño gesto económico por parte de los trabajadores de alto nivel y de los senadores.



El senador explicó que si procede el acuerdo un senador ganaría 52 mil 500 pesos por mes y retribuiría 52 mil 500 pesos que, entre 128, son seis millones 300 mil pesos, apróximadamente.



En tanto, las prerrogativas para los Grupos Parlamentarios son aproximadamente de 35 millones, por lo que serían 17 millones que se regresarían mensualmente durante la pandemia.



Dijo aue los Grupos Parlamentarios harán las consultas con sus senadores y en el caso de Morena todos respaldaron la idea de este plan: "tengo la voluntad y tengo el mandato de la mayoría", pero tres Grupos Parlamentarios me pidieron que no tomásemos decisiones ni votaciones hasta en tanto se consultara con sus pares.



Monreal Ávila también hizo un llamado para evitar la confrontación, porque "las crisis se prolongan, se profundizan cuando hay una confrontación irracional, yo no creo en eso. Creo más bien en la conciliación y en la construcción de un país que pueda beneficiarnos a todos".