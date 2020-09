Llama Olga Sánchez Cordero a trabajar juntas y romper barreras para empoderar a mujeres y niñas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 17, SEPTIEMBRE, 2020, 17:38 hrs.

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO DE MEXICO



Durante su participación en el ‘Foro Generación Igualdad’, reunión mundial en pos de la igualdad de género, convocada por ONU-Mujeres, presidida conjuntamente por los gobiernos de México y Francia, y el liderazgo de la sociedad civil, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invitó a trabajar juntas y romper las barreras interseccionales y generacionales para empoderar a las niñas y mujeres, a fin de construir un mundo mejor.



’Para poder construir comunidades libres de discriminación, igualitarias, feministas y pacíficas, porque la igualdad de género es indispensable para construir un mundo mejor, y debemos romper las barreras interseccionales e intergeneracionales para fundar un futuro feminista y crear una generación de la igualdad, por supuesto, con los hombres’, subrayó.



A veinticinco años de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la secretaria Olga Sánchez Cordero destacó la importancia de incluir las voces de todos los sectores, pues todas deben tener un espacio, las afrodescendientes, indígenas, mujeres trans y todos estos grupos de feministas que siempre están presentes. ’No podemos tener un espacio para solamente un grupo, sino la diversidad de éstos y de expresiones, porque cada quien tiene una historia’.



En el foro, en cuya transmisión acompañó a la secretaria la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, la titular de Gobernación se refirió a acciones a favor de los derechos de las mujeres que ha realizado desde 1995 en que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se comenzó a introducir la perspectiva de género en el juzgamiento.



Precisó que dicha perspectiva en el juzgamiento es la interpretación y la aplicación de la ley en favor de una justicia igualitaria entre mujeres y hombres –por ejemplo–, exponer la violación entre cónyuges que no se había reconocido por el sometimiento del cuerpo de la mujer en el matrimonio y la despenalización del aborto dentro de las 12 primeras semanas del embarazo para que las mujeres no fueran a la cárcel.



Destacó que como secretaria de la política interior y parte de un gabinete paritario, así como con apoyo de un congreso legislativo igualitario, ante temas sensibles, se tiene una actitud empática con los movimientos feministas, por lo que se debe continuar con el fortalecimiento permanente al sistema de justicia para que las mujeres encuentren una respuesta real.



En este sentido, la secretaria de Gobernación reconoció la labor de las jóvenes panelistas a quienes se debe pasar la estafeta de la lucha por los derechos de las mujeres.



La secretaria de Gobernación invitó a participar el próximo año en el ‘Foro Generación Igualdad’, que se organiza con Francia y ONU-Mujeres a 25 años de Beijing, mismo que se llevará a cabo en la Ciudad de México. ’Tenemos una agenda feminista muy fortalecida y tenemos, desde luego, coaliciones para la acción y países que promueven la igualdad. Quiero invitarlas porque es para México un honor y es central este foro’.



Las participantes coincidieron en que no habrá un futuro sostenible si no se incluyen las visiones de todas las generaciones y de todas las mujeres en su diversidad, por lo que es necesario construir liderazgos incluyentes que tomen en cuenta a las excluidas, como son las que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, indígenas, afrodescendientes, adultas mayores, mujeres trans o las que viven con alguna discapacidad.