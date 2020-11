Llama Pablo Amílcar a aspirantes esperar que Morena publique convocatoria rumbo a la gubernatura

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, llamó a los aspirantes a esperar que Morena publique las convocatorias y lance los lineamientos que incluyen la paridad de género para conocer quién podría abanderar la gubernatura de Guerrero.



En entrevistado y ante la insistencia de los medios sobre si se registrará para ser candidato de su partido rumbo al 2021, el ex delegado federal en Guerrero dijo que se deben de esperar los tiempos y cómo se dictarán los lineamientos internos.



En ese sentido, reiteró que es importante entre quienes aspiren, cerrar filas, evitar los "golpes bajo la mesa" y tener paciencia y serenidad para enfrentar juntos el proceso que se avecina.



Pablo Amílcar Sandoval confió en que se pueda generar unidad al interior de su partido y que pueda ser construida desde las bases, desde abajo, con la gente y acomoañanados de la dirigencia nacional, como factor determinante.



También celebró la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que cada partido promueva que 8 de las 15 candidaturas que se disputarán por las gubernaturas, sean para mujeres, en ese sentido, dijo que se tiene que ir avanzando para que se garanticen en todos los espacios la paridad de género.



’Estamos a favor de la paridad, estamos acompañando la lucha de todas las mujeres, en el país y en el mundo; ante la ley pedimos igualdad de oportunidades, que se reconozca la aportación que hacen las mujeres en cada uno de los ámbitos de la vida pública y creo que es justo que haya este tipo de políticas, acciones afirmativas en todos los ámbitos, no solo en las candidaturas, en todos lados debe haber paridad con las mujeres’ afirmó.



Pablo Amílcar Sandoval continua con los diálogos ciudadanos en las colonias populares de la Loma del Zapatero, Juan N. Álvarez e Insurgentes del municipio de Iguala de la Independencia, donde reiteró que es importante la participación colectiva de la ciudadanía en la Transformación social que requiere Guerrero, tras los años de abandono que sufrió por los gobiernos neoliberales.



’Estamos haciendo un recorrido de reflexión, no hacemos promoción ni siquiera de nuestro partido, estamos planteando reuniones con los compañeros, queremos tener un diagnóstico muy preciso de las condiciones del estado. No estamos en tiempos de campañas y precampañas, no planteamos un proyecto personal, estamos haciendo una reflexión en torno a los cambios que requiere nuestro estado’ aseveró