Llama Pablo Amílcar Sandoval a priorizar la construcción de un Guerrero de justicia, libertades y paz para todos.

ACAPULCO. 28 octubre, 2020. – Al reiterar que Guerrero debe tener como prioridad construirse bajo la visión de un futuro de justicia, libertades y paz para todos, el diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros llamó a sus adversarios a debatir en torno a ideas, tareas y no a personas, confiando en que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro) ponga fin a la discusión generada por los espectaculares de la revista 99 Grados.



A través de sus redes sociales, el ex delegado de los Programas del Bienestar fijó una postura donde dijo que esta resolución confirma que siempre ha actuado conforme a la ley y siguiendo los principios de la cuarta transformación.



Refirió que este tipo de críticas ’en lugar de destruir, edifican’; incluso recordó que para cumplir escrupulosamente con la Ley y la ética que debe imperar en la política, renunció el primero de octubre al encargo que le otorgó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Agradeció a todos los que siempre han confiado en él, he insistió en priorizar la construcción de un futuro de justicia, libertades y paz para todos; "no podemos fallarle a la gente, en este momento crucial de la cuarta transformación de nuestro país’ refirió.



Este martes en Chilpancingo, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero,

por unanimidad de votos resolvieron el Procedimiento especial sancionador promovido por Sergio Montes Carrillo en contra de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, acreditándose que la publicidad denunciada fue contratada por la persona moral denominada Preceptos comunicación SA. CV. Editora de la revista 99 grados y no por Sandoval Ballesteros.