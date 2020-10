Llama Pablo Amílcar Sandoval apostar por un proceso electoral civilizado y sin golpeteos políticos

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros convocó a los representantes de partidos y a actores políticos, apostarle por un proceso electoral mucho más civilizado, con debate de ideas, altura de miras y a decirle no al golpeteo electoral tradicional y a la violencia verbal.



El diputado local con licencia consideró que habrá un escenario que se va a ir intensificando, ’yo considero que esperemos a que inicien los procesos, que se definan los precandidatos porque creo que se están adelantando vísperas; debemos de apostar a un proceso mucho más civilizado, que haya un debate de ideas con altura de miras por el pueblo de Guerrero", señaló.



En este sentido pidió frenar el golpeteo electoral tradicional y la violencia verbal para tener un proceso tranquilo, "hace mucho que tenemos procesos muy violentos en Guerrero y creo que ya nos merecemos un proceso electoral en paz", expuso.



En entrevista en Chilpancingo, el diputado local refirió que existen las condiciones para que se dé un ambiente de civilidad en el proceso 2021, donde incluso, no descartó buscar un encuentro con los aspirantes de su partido y que se pueda caminar en una ruta que abone a la unidad.



"De hecho yo estoy en ese proceso, buscando a algunos de los compañeros, platicando con algunos de ellos, porque lo que necesitamos, insisto, es que se levante la mira, que se vea el rumbo que se debe de llevar, no estamos en una lógica de confrontación política o golpeteo", reiteró.



Cuestionado en torno a la polémica de los espectaculares, Sandoval Ballesteros insistió que quienes pidan alguna explicación, se dirijan directamente a la revista que le realizó la entrevista en el mes de septiembre, de la cual dijo es respetuoso de su libertad de expresión y siempre en la ruta de no entrar en la confrontación con ningún actor político.



A invitación de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, Pablo Amílcar Sandoval sostuvo un encuentro con líderes sindicales de la capital; posteriormente un encuentro con jóvenes, con promotores de arte y cultura, empresarios, transportistas, y concluyó con una reunión con vecinos del popular barrio de San Antonio.