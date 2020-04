Llama Rector de la UAGro a la comunidad universitaria a quedarse en casa

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán insistió en su llamado a los universitarios a quedarse en casa y no salir a la calle si no es necesario, para evitar contagios de Coronavirus.



Confirmó que la Uagro sólo ha registrado un caso de contagio de Covid 19, por lo que pidió a los docentes, administrativos y estudiantes de esa institución hacer caso de todas las medidas preventivas de limpieza en sus hogares y que respeten el periodo de distanciamiento social que está viviendo el país.



Dió a conocer que diariamente se mantiene en comunicación con la estudiante universitaria de la Facultad de Derecho, Diana, para conocer su estado de salud, luego de ser la primer persona que dio positivo a Covid 19 en Guerrero.



La estudiante de excelencia fue contagiada durante su estancia de movilidad en España, donde la pandemia ha dejado dos mil 200 muertos y más de 33 mil contagiados.



Saldaña Almazán dijo que ella se encuentra bien de salud, esperando que transcurran los 40 días para evitar alguna consecuencia del contagio, por lo que sigue siendo monitoreada por las autoridades de Salud en el estado, para evitar complicaciones.



’Tengo permanente comunicación con ella, le marco todas las mañanas y las tardes, y me ha confirmado que se encuentra bien de salud, además de que ya habló con el titular de la Secretaría de Salud en el estado y ellos llevan con atención su caso’, sostuvo el rector de la máxima casa de estudios.



Comentó que desconoce si la familia de la estudiante va a interponer alguna denuncia por daño moral, luego de la serie de descalificaciones que se han hecho en contra de la joven, quien padeció el desprestigió a través de las redes sociales y por parte del cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.



’Por platicas con ella, me ha dicho que no ha habido ninguna disculpa pública, desconozco si la familia va a interponer una denuncia por daño, nosotros le estamos dando seguimiento a ella para conocer su estado de salud’, indicó.