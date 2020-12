Llama Salud EDOMÉX a fortalecer medidas sanitarias en esta época decembrina

•Exhortan a no bajar la guardia y fortalecer las acciones de lavado de manos, uso correcto de cubrebocas y sana distancia.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud del Estado de México reitera el llamado a la población a fortalecer las medidas sanitarias preventivas como son el uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia, de acuerdo con el titular del sector en la entidad, Gabriel O´Shea Cuevas, ante el repunte de contagios e incremento en la cifra de hospitalizaciones es fundamental evitar reuniones y celebraciones durante esta temporada decembrina.



El Secretario de Salud estatal señaló que en el mes de noviembre la entidad experimentó un incremento del 31 por ciento en el número total de hospitalizados e intubados por lo que es fundamental, dijo, actuar con responsabilidad, no bajar la guardia y fortalecer las medidas preventivas, sobre todo en esta temporada en donde las bajas temperaturas originan diversas enfermedades respiratorias.



El funcionario estatal señaló que actualmente en el Estado de México se encuentran internados 2 mil 264 mexiquenses a causa del nuevo coronavirus y recordó que el punto más alto de hospitalizados en el estado ocurrió el 3 de junio cuando se tuvo la cantidad de dos mil 284, por lo que exhortó a la población a evitar reuniones sociales y celebraciones tradicionales de la época decembrina.



Al respecto, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, anunció una serie de medidas para reducir la movilidad y prevenir que el ritmo de contagios crezca y exhortó a la ciudadanía a que en caso de conocer de alguna actividad que no esté permitida y esté operando la reporte de manera inmediata al número 911, para que la autoridad correspondiente tome las medidas pertinentes, finalmente destacó que actuar de manera responsable generará que el fin de año y el inicio de 2021 no sea complicado.



La Secretaría de Salud informó que algunos hospitales del sector ya presentan una ocupación superior al 90 por ciento, aún se tiene capacidad hospitalaria, pero de seguir con la tendencia se podrán saturar algunas instituciones por lo que reiteró el llamado a la población a quedarse en casa, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar el cubrebocas, poniendo atención en que cubra nariz, boca y mentón, establecer sana distancia entre personas, esto es de metro a metro y medio de distancia y evitar zonas con aglomeraciones.