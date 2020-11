Llama Salud EDOMÉX que ante proximidad de festejos de fin de año no relajar medidas contra COVID-19

•Propone seguir por televisión o redes sociales las celebraciones religiosas.



Toluca, Estado de México, ._ Ante la proximidad de los festejos de fin de año y debido a que el Estado de México se mantiene en naranja en el semáforo epidemiológico y el riesgo de contagio de COVID-19 aún es elevado, la Secretaría de Salud mexiquense exhorta a la participación responsable de la población.



Subrayó que si bien en esta época se llevan a cabo diversas celebraciones religiosas, en el actual contexto de la pandemia es mejor no realizar reuniones con familiares y vecinos, evitar viajar, efectuar compras con tiempo y fundamentalmente proteger a los grupos vulnerables.



La dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, explicó que para reducir la posibilidad de adquirir el virus SARS-CoV-2, es de suma importancia que al salir a espacios públicos se utilice el cubrebocas de manera adecuada, pues para proteger de manera efectiva debe cubrir mentón, nariz y boca.



De igual manera pide evitar los lugares donde se generan aglomeraciones, por lo que reiteró la importancia de que las compras de temporada se efectúen con tiempo y en todo momento respetar la sana distancia, utilizar gel antibacterial y al regresar a casa, cambiarse de ropa, de ser posible bañarse y desinfectar el calzado.



Otra opción es adquirir los productos por internet y de esa manera protegerse y cuidar de los demás, además de continuar con el resguardo en casa de adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.



Para quienes deseen acudir a centros religiosos, deben tomar en cuenta que el aforo a estos espacios debe ser no mayor de 30 por ciento de su capacidad, por lo que existe la opción de seguir por televisión o redes sociales estas celebraciones, con lo que se cumplirá el llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de cuidar todos de todos.



Finalmente, llamó a que de ser posible no se realicen o se acuda a fiestas y reuniones, pues el objetivo es lograr que se avance en el semáforo epidemiológico, pero ello sólo se logrará con la participación de la sociedad, toda vez que el sector salud mexiquense continúa trabajando para atender a quienes han resultado afectados por el nuevo coronavirus.