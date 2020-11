Llama UNIDEM a trabajadores a tomar con cautela el Buen Fin

Ecatepec, Méx., a 8 de noviembre del 2020.-La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó a los trabajadores a tomar con cautela los gastos durante el Buen Fin, y comprar solo lo necesario pues se corre el riesgo de caer en exceso de endeudamiento y falta de liquidez para el próximo año en un panorama laboral adverso.



El director de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes reconoció la ampliación de plazo del programa comercial, que ésta vez se realizará del 9 al 20 de noviembre y trata de que la actividad económica se reactive antes de diciembre, ello tras la recesión provocada por la pandemia de Covid19.



’Es una buena medida porque se generan empleos, producción y venta, de alguna forma los inventarios que se tienen ya con algún tipo de rezago se les da salida y se renuevan los inventarios con vista a las compras de diciembre, lo que permitirá dar mucha liquidez a empresas del ramo industrial y comercial’, precisó el líder empresarial.



Sin embargo, apuntó que a diferencia de años anteriores, hay muchas empresas que tiene problemas financieros y hay familias con problemas económicos que no les permitirán salir de compras.



El beneficio principal será para las grandes empresas del ramo comercial, pues no será fácil que la gente vaya a tiendas pequeñas a comprar productos y además, las primeras son las que cuentan con portales para ventas en línea además de convenios para entrega a domicilio: comentó que por la nueva realidad, las personas prefieren comprar a distancia y evitar el contacto con más gente.



Francisco Cuevas recordó que la Asociación Mexicana de Bancos a finales de marzo, otorgó facilidades para pago de diversos créditos hasta por seis meses como apoyo a la gente afectada por la pandemia, pero el plazo vence justo este mes y si se acumulan más gastos y deudas originados por el Buen Fin, puede generar problemas económicos muy graves a las familias.



’Es importante que el gobierno, los bancos y las tiendas departamentales hagan una campaña para que las familias sólo se endeuden comprando cosas que sean estrictamente necesarias para su casa, porque hay muchas personas que se quedaron o quedarán sin empleo o perciben medio sueldo, y con el espejismo de las ofertas o que tienen liquidez, podrían caer en impagos y eso afectará a largo plazo a las familias, los comercios y los bancos’, alertó el líder empresarial.



Además, alertó que por la pandemia, hay muchas empresas que siguen haciendo recortes de personal y quizás el próximo año habrá más despidos, sobre todo del ramo servicios tales como restaurantes, gimnasios, bares y tiendas pequeñas, porque las ventas y la nueva realidad económica no dará para que puedan ser sobrevivir en las condiciones actuales que tienen de egresos.



’Ahora más que nunca, todos debemos ser muy cautos con el manejo del Buen Fin, ya que hay que lograr el equilibrio entre reactivar la economía y no sobre endeudar a las familias, debemos de actuar con una visión de mediano y largo plazos’, concluyó Cuevas Dobarganes.